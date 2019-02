Agronegócio é setor prioritário e principal matriz econômica

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou na terça-feira (5) que uma das plataformas do governo é o fortalecimento do agronegócio paranaense, setor prioritário e a principal matriz econômica do Estado. Ele participou do lançamento oficial da 45a edição da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Umuarama (Expo Umuarama), que há 18 anos conquistou o status de Feira Internacional.

A feira, de acordo com Ratinho Junior, demonstra o potencial econômico do Noroeste do Paraná. “A Expo Umuarama é um evento importante para o agronegócio paranaense, um setor prioritário para o nosso governo”, disse o governador. “Temos que fortalecer o setor e criar um ambiente para que os agricultores e pecuaristas possam aumentar sua produção, fazendo com que o Estado se destaque no cenário nacional e internacional”, acrescentou.

Segundo ele, o Paraná é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do Planeta. “Ninguém produz tanto em quantidade e variedade como nós. Precisamos crescer cada dia nesse ramo mais para podermos alimentar o Planeta com a nossa produção”.

A expectativa dos organizadores é receber até 250 mil pessoas nos 11 dias de feira e girar em torno de R$ 50 milhões a R$ 60 milhões em vendas. O evento acontece entre os dias 7 e 17 de março. “Tem muita tecnologia genética para mostrar, várias palestras e o que há de melhor para o desenvolvimento regional”, afirmou o presidente da Sociedade Rural de Umuarama, Milton Gaiari.

Além de expor as novas tecnologias utilizadas na agropecuária e ser uma vitrine para o setor, a Expo Umuarama também conta com expositores da indústria, do comércio e da prestação de serviços, além de setores como o moveleiro, gastronômico, metal mecânico e vestuário.

Fazendinha

Um dos atrativos da feira é a Fazendinha da Emater, espaço aberto ao público que mostra a cadeia produtiva de várias culturas. “O Governo do Estado é um grande parceiro nosso, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e a Emater terão seu espaço e farão várias palestras para difundir o desenvolvimento rural da região”, disse Gaiari.

Presenças

Participaram da solenidade o prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom; os secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes; e de Infraestrutura, Sandro Alex; o presidente da Associação dos Municípios de Entre-Rios (Amerios) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco; o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu), Orlando Santos; e os deputados estaduais Delegado Fernando, Do Carmo e Soldado Adriano José.

AEN

