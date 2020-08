ANA e CONAB lançam Mapeamento do Arroz Irrigado no Brasil em webinar em 21 de agosto

Arroz irrigado é a principal cultura irrigada no Brasil, sendo que 97% de sua área estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás

Uma imagem contendo pessoa, verde, homem Descrição gerada automaticamenteA Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) produziram o inédito Mapeamento do Arroz Irrigado no Brasil. Para lançarem a publicação e a base de dados sobre o tema, representantes das duas instituições discutirão os resultados do levantamento amanhã, 21 de agosto, a partir das 10h. Para participar gratuitamente do evento on-line, acesse o link https://bit.ly/31VTFeS no dia e horário marcados. Não é necessário fazer inscrição para poder participar.

O arroz é a principal cultura irrigada no Brasil, sendo que 90% de sua produção é oriunda dos 1,3 milhão de hectares sob irrigação. Devido à sua importância para a segurança alimentar e para a segurança hídrica, a ANA e a CONAB uniram esforços nos últimos dois anos para mapear detalhadamente o arroz irrigado. O mapeamento foi executado com base em imagens de satélite, dados secundários e trabalhos de campo. Além disso, o levantamento se concentrou nos seis principais estados produtores de arroz – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás – que concentram 97% da área irrigada de arroz.

O Mapeamento do Arroz Irrigado no Brasil é a sétima e última publicação prévia ao lançamento do Atlas Irrigação 2020 (http://atlasirrigacao.ana.gov.br/) – material da ANA atualmente em elaboração e que traz um panorama da irrigação no País. Todos os estudos lançados anteriormente serão reunidos e ampliados em uma base técnica única, a qual servirá de referência simultaneamente para a Política Nacional de Recursos Hídricos e para a Política Nacional de Irrigação.

Pela ANA estarão presentes no webinar o diretor Marcelo Cruz; o superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos, Sérgio Ayrimoraes; e o coordenador de Estudos Setoriais, Thiago Fontenelle. No evento on-line representarão a CONAB: o diretor-presidente, Guilherme Bastos; o diretor-executivo de Política Agrícola e Informações, Sergio De Zen; e a gerente de Geotecnologias, Candice Santos.

Também participarão representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e parceiros de órgãos estaduais, produtores locais e entidades privadas que colaboraram na produção e na análise do levantamento.

Ascom/Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)