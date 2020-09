Aplicativo Zarc Plantio Certo está disponível para sistema iOS

Produtor pode consultar no celular as janelas de plantio com menor chance de frustração de safra devido a eventos climáticos adversos para mais de 40 culturas agrícolas

A Embrapa Informática Agropecuária disponibilizou ontem (25) a versão para o sistema iOS do aplicativo móvel Zarc – Plantio Certo, criado para facilitar a consulta às informações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), instrumento oficial utilizado para orientar políticas públicas de seguro rural e Proagro.

A iniciativa faz parte do Programa Agro Gestão Integrada de Riscos na Agricultura (Proagir), conduzido pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). “O Programa tem como objetivo a integração e aperfeiçoamento de ações relacionadas à gestão de riscos climáticos e também difundir a importância do seguro rural e do Zarc”, destaca o diretor do Departamento de Gestão de Risco (Deger) do Mapa, Pedro Loyola.

O aplicativo foi desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária, unidade responsável pela coordenação da rede de pesquisa que atua na execução do Zarc. Além da versão para iOS, a ferramenta recebeu melhorias na interface de navegação, que foi totalmente remodelada e traz as categorias de consulta e informações de forma mais amigável para o usuário. Agora a nova interface é a mesma na versão para iOS e na versão para o sistema Android. Todas as novidades se baseiam em sugestões dos próprios usuários, que vinham sendo registrados sobre a versão Android na Google PlayStore.

Lançado no ano passado, o Zarc

Plantio Certo permite consultar as janelas de plantio em que há menor chance de frustração de safra devido a eventos climáticos adversos para mais de 40 culturas agrícolas e sistemas de produção. O atendimento às recomendações do zoneamento é obrigatório para o agricultor acessar os recursos do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária (Proagro) e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Até então, as informações do Zarc eram divulgadas somente por meio de tabelas publicadas em portarias do Diário Oficial da União ou no site do ministério.

“Esta nova versão do aplicativo traz funcionalidades para melhor atender as necessidades dos produtores, além da atualização tecnológica que vai permitir maior acesso à ferramenta”, ressalta a chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, Silvia Massruhá. O aplicativo já tem mais de 10 mil usuários ativos, número que deve crescer agora com a versão para dispositivos iOS. “Com essa atualização, a visualização ficou também mais intuitiva, com explicações técnicas mais claras e o uso de legendas que correspondem à nomenclatura utilizada nas portarias do Mapa”, afirma o analista da Embrapa Informática Agropecuária Sílvio Evangelista, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo.

Ele explica que, após selecionar o município e a cultura de interesse, o usuário confere numa mesma tela as melhores janelas de plantio para os três tipos de solo e as taxas de risco de perdas associadas a cada período (decêndio), além da lista das cultivares registradas para aquela localidade, para dezenas de culturas diferentes. “As informações também consideram os grupos de desenvolvimento da planta, do ciclo mais curto ao mais longo", completa.

Outra funcionalidade disponibilizada pelo aplicativo Zarc - Plantio Certo que foi aprimorada na nova versão é o monitoramento meteorológico, gerado a partir da data de semeadura selecionada pelo usuário. “Agora também está mais fácil visualizar os gráficos sobre precipitação, balanço hídrico e temperatura”, conta Evangelista. As análises mostram a situação de acordo com o período de plantio escolhido. Se for uma data futura, as informações de referência são da safra passada. Caso a data de plantio já tenha ocorrido, o monitoramento será no ano corrente, acompanhando a safra atual.

O Zarc – Plantio Certo está disponível nas lojas de aplicativos: iOS e Android