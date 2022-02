Após Gulfood, associados da ABPA projetam mais de US$ 1 bilhão em exportações

Resultados da parceria ABPA &ApexBrasil superam expectativas de agroindústrias avícolas na maior feira de alimentos halal do mundo

As agroindústrias exportadoras da avicultura nacional devem realizar ao longo dos próximos doze meses negócios que devem superar $ 1 bilhão, a partir das negociações realizadas durante a Gulfood 2022, em ação liderada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Encerrada na última quinta-feira (17) em Dubai (Emirados Árabes Unidos), a Gulfood é a maior feira de alimentos halal do planeta.

Durante os cinco dias do evento, as 20 agroindústrias produtoras e exportadoras associadas à ABPA, que estavam na feira, consolidaram mais de US$ 50 milhões em vendas para clientes de nações do Oriente Médio e de outras partes da África, Ásia e Europa.

Além da promoção de negócios, a parceria ABPA &ApexBrasil focou, também, no posicionamento de imagem da proteína animal do Brasil, por duas linhas estratégicas: a divulgação de informações e atributos setoriais e pela degustação de produtos brasileiros que carregam as marcas Brazilian Chicken, BrazilianEgg, BrazilianBreeders e BrazilianDuck.

Neste sentido, a entidade realizou a distribuição de materiais promocionais por meio de QRCode - respeitando protocolos de proteção contra a Covid-19 -, que ressaltam dados sobre o perfil produtivo brasileiro, o status sanitário e as características sustentáveis da produção, além de contatos das empresas exportadoras associadas à ABPA.

Além disso, uma grande área gastronômica foi instalada no evento. No cardápio estavam omeletes e o shawarma, prato típico islâmico, feito com cortes de carne de frango e de pato (a novidade da ação da ABPA este ano). Ao todo, mais de 6.000 shawarmas e 1.000 omeletes foram servidos no evento para os mais de 2,8 mil clientes, potenciais compradores, stakeholders e autoridades que visitaram o espaço da avicultura no evento.

“Entre as feiras internacionais, a Gulfood foi a única a seguir o calendário sem interrupções, graças a um bem-sucedido protocolo implantado e respeitado por todos os expositores. Este ano, havia um clima de forte retomada da participação no evento de Dubai, o que se comprova pelos números de negócios e pelo serviço de pratos em nossa área gastronômica. São resultados importantes em um momento em que produtores buscam expandir a atuação internacional do setor brasileiro, como forma de superar os desafios impostos pelas altas nos custos de produção”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.