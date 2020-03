Aves, ovos e genética avícola

Após Gulfood, exportadores projetam mais de us$ 180 milhões em negócios

Terminou bem sucedida a ação liderada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) durante a Gulfood 2020, maior feira de alimentos do Oriente Médio, realizada entre 16 e 20 de fevereiro em Dubai (EAU).

Com a participação de 14 agroindústrias exportadoras de aves, ovos e material genético avícola, a ação consolidou US$ 19 milhões em negócios apenas nos cinco dias do evento. Conforme as empresas, os contatos realizados deverão gerar US$ 181,8 milhões em exportações ao longo dos próximos 12 meses.

A ação contou com um espaço gastronômico exclusivo para as empresas participantes dos projetos setoriais Brazilian Chicken, Brazilian Egg e Brazilian Breeders – marcas internacionais da avicultura do Brasil. Mais de 1 mil omeletes e 5 mil shawarmas (cortes de frango servidos em pão sírio) foram oferecidos aos importadores e potenciais clientes que participaram dos encontros de negócios ocorridos no estande da ABPA na Gulfood.

“Dubai é um ponto de encontro para importadores da África e Ásia, se constituindo no principal evento para as exportações halal. A forte presença de decisores de compras reforçou a importância da Gulfood no calendário de ações internacionais, especialmente para o Brasil, que é o maior exportador de carne de frango halal do mundo”, analisa Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

SOBRE A ABPA – A ABPA é a representação político-institucional da avicultura e da suinocultura do Brasil. Congrega mais de 140 empresas e entidades dos vários elos da avicultura e da suinocultura do Brasil, responsáveis por uma pauta exportadora superior a US$ 8 bilhões. Sob a tutela da ABPA está a gestão, em parceria com a Apex-Brasil, das quatro marcas setoriais das exportações brasileiras de aves, ovos e suínos: Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Pork. Por meio de suas marcas setoriais, a ABPA promove ações especiais em mercados-alvo e divulga os diferenciais dos produtos avícolas e suinícolas do Brasil – como a qualidade, o status sanitário e a sustentabilidade da produção –, fomentando novos negócios para a cadeia exportadora de ovos, de material genético, de carne de frangos e de suínos.

Os Projetos Setoriais Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Pork são mantidos pela ABPA em parceria com a Apex-Brasil com o objetivo de promover junto ao mercado internacional as carnes de frangos, de suínos, ovos e material genético produzidos no Brasil. Por meio da participação em feiras, realização de workshops e outras ações especiais de promoção comercial, os projetos valorizam atributos destes setores produtivos – como a qualidade, o status sanitário e a sustentabilidade da produção – e valorizam as marcas internacionais dos produtos, fomentando novos negócios para os exportadores brasileiros.