BelaSafra, considerado uma das maiores plataformas de negócio do Agro, será de 25 a 28 de janeiro

Tendo na pauta temas relevantes para o agronegócio, a 21ª edição do BelaSafra será realizada de 25 a 28 de janeiro no formato totalmente online pelo segundo ano consecutivo. Estão programadas palestras e debates sobre Novas Biotecnologias, Agrotecnologia e Novas Soluções, Construção do Perfil do Solo, Soja Baixo Carbono, Cenário de Defensivos e Uso de Biológicos na Agricultura.

Com o slogan “O Agro é a nossa marca”, o evento realizado pela Belagrícola (empresa do agro com sede em Londrina e filiais nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo) traz para o mercado, segundo o coordenador de Marketing José Guilherme Kirilko, a individualidade de cada lavoura, onde é pensada uma proposta personalizada para cada cliente.

“Nesta edição, trazemos muitas novidades no campo, muita tecnologia, serviços e inovação em produtos, sempre pensando em apresentar o melhor rendimento para nossos clientes”, informa ele, acrescentando que o BelaSafra é uma grande vitrine de soluções e tecnologias. O objetivo do evento, destaca Kirilko, é oferecer a melhor condição comercial, trazendo uma oferta personalizada para cada lavoura e produtor, o melhor planejamento para sua safra, os melhores produtos e a melhor relação comercial para que o cliente da Belagrícola consiga fechar sua safra com segurança.

Além das palestras com especialistas, consta da programação também circuitos de campo - gravados antecipadamente – e bate-papos sobre o mercado. O conteúdo será transmitido pelo site belasafra.com, em todas as redes sociais e também nas filiais da empresa.

Balcão de negócios

Ao mesmo tempo que recebe informações e tem oportunidade de sanar suas dúvidas, o produtor também terá à disposição o Balcão de Negócios, ferramenta introduzida pela primeira vez pela Belagrícola em eventos neste formato em 2012.

“Estamos trabalhando com a tradicional TCP (Travamento de Custo de Produção), e algumas novidades nesse nosso modelo de negócio, pensando em trazer mais segurança e tranquilidade para nossos clientes”, informa Kirilko.

O coordenador de Marketing destaca que o BelaSafra é, desta forma, uma oportunidade de planejamento de safra e de negócios.

