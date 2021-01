Belasafra on-line tem intensa programação

A Belagrícola, importante empresa do agronegócio com sede em Londrina, está provando que é possível fazer evento de grande proporção, remotamente. Desde a última terça-feira e até esta sexta-feira, dia 29, a empresa está realizando o Belasafra, com toda a programação técnica on-line. Todos os anos, o evento, que está em sua 20ª edição, atrai em torno de oito mil visitantes, que agora estão acompanhando tudo pelo endereço belasafra.live, onde, além das transmissões por vídeo também tem a rádio Bela.

A programação desta quinta e sexta-feira está bastante recheada com informações importantes para o setor, abrindo sempre às 8h30. Pela manhã, tem o Momento Mercado, com apresentação de tendências do mercado, preços, operações em Barter, etc, a partir das 9 horas; e a Dica do Especialista, às 11 horas, com a engenheira agrônoma Cláudia Godoy, pesquisadora da Embrapa- Soja, onde atua na área de Fitopatologia com ênfase em epidemiologia e controle de doenças de soja; e o também engenheiro agrônomo Lucas Bochnia. O assunto será “Manejo Integrado de Doenças”. No período da tarde, outro importante bate-papo será sobre Manejo de Indução e Proteção de Plantas, com o engenheiro agrônomo e pesquisador Rafael Cabeda, de Passo Fundo (RS).

Na sexta-feira, a Dica do Especialista será cobre soluções para um Sistema 360, com o professor André Rech, doutor em ecologia; e Rodrigo Medina, especialista em Manejo, Adução de Pastagem e Sistemas Integrados de Produção.

O Sistema 360 continua na pauta do dia, com os especialistas Ademir Calegari, pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater (IDR-Paraná), e Henrique Debiasi, pesquisador da Embrapa Soja, atuando na área de Manejo do Solo e da Cultura. O bate-papo será transmitido a partir das 16h.

odos os dias, a programação inclui ainda o Circuito de Campo. Fernando Melatti, coordenador do evento, lembra que os visitantes que quiserem visitar a Unidade de Difusão de Tecnologia da Belagrícola (antigo Buffet Arejo), na PR-445, Km 92, em Cambé (PR), devem agendar a visita pelo pelo whatsapp (43) 3377-8543.

Andrea Monclar/Asimp