BelaSafra transmite cerca de 50 horas de conteúdo em quatro dias

A 21ª edição do BelaSafra chegou ao fim contabilizando cerca de 50 horas de transmissão de conteúdo direcionado ao produtor rural em quatro dias. Foram palestras com especialistas sobre o clima, análise do cenário nacional e internacional, apresentação de novas tecnologias e discussões sobre a condução da safra 22-23, entre outros temas de grande importância para este momento, em que o produtor está planejando a próxima safra.

“Tivemos uma adesão muito positiva dos nossos produtores”, avalia o presidente da Belagrícola – empresa realizadora do BelaSafra -, Alberto Araujo. Ele lembra que o evento havia sido pensado para ser presencial, com circuito de campo e balcão de negócios, mas acabou sendo revertido para a modalidade on-line no último momento, para a segurança de todos os colaboradores, fornecedores e clientes. “Ainda assim, trouxemos muito conteúdo de qualidade: painéis de discussão de tecnologia de aplicação em campo, tendência de mercados em commodities com especialistas independentes e muita inovação, com rodada de startups focada em soluções para o agronegócio”, elenca.

Mesmo com o formato adaptado, Araujo informa que o feedback foi bastante positivo tanto dos fornecedores, que têm uma possibilidade de exposição digital de seus serviços, quanto de produtores e clientes, que podem acessar o conteúdo de todo o evento na hora que quiserem e necessitarem, tanto em vídeo (no youtube da Belasafra) quanto em áudio, na rádio Bela – disponível no site da Belagrícola (www.belagricola.com.br) e spotfy.

Araujo também destacou os 21 anos de realização do evento. “Nesse período, acabamos nos tornando referência na região e isso nos auxilia a cada ano a aumentar nossa capacidade de trazer mais soluções e inovação, de forma a melhorar ainda mais a jornada de nosso produtor e produtora rural e, consequentemente, gerar fidelidade, pois não estamos aqui só por uma safra mas sim por várias gerações”, enfatiza.

O diretor comercial da Belagrícola, William Guerreiro, também destaca a agilidade da empresa em transformar o evento, que havia sido pensado para ser presencial, no formato online. “E foi um sucesso. Tivemos a satisfação de ter a confiança do produtor e realizamos o evento num momento oportuno para ele travar o seu custo de produção, por meio de nosso TCP, e para termos sucesso contamos com apoio de fornecedores”, lembra ele.

Segundo Guerreiro, foram vários parceiros que, mesmo o evento sendo on-line, montaram seus estandes e mostraram seus novos produtos, suas novas variedades, suas tecnologias, gerando muito conteúdo, muito conhecimento, muita informação e apresentando muita tecnologia.“Este evento é de grande relevância para nós. O produtor sempre recebe o BelaSafra de braços abertos, por ter esse potencial de gerar muito conteúdo direcionado a ele”, comenta Guerreiro.

O período de realização do BelaSafra, sempre no mês de janeiro, também é considerado estratégico, dando a oportunidade de o produtor rural travar seu custo de produção, deixando de ficar exposto a todas as volatilidades que o mercado pode ter ainda este ano. “Temos um ano muito diferente, com escassez de produtos que é real e não vai passar em 2022. E quando o agricultor toma a decisão antecipada, ele garante o suprimento e tem a segurança de que irá receber o produto e conduzir bem sua safra 22-23”, diz ele.

Guerreiro também destaca a participação, na programação técnica, de instituições de pesquisa, como a Embrapa-Soja, por meio de palestras de seus dirigentes e pesquisadores.