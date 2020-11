Tema será discutido em live da SRP amanhã, quarta-feira, dia 18

Bem-Estar Animal em Eventos será o tema da próxima live da série realizada este ano pela Sociedade Rural do Paraná.

O bate-papo, amanhã, dia 18 de novembro, contará com a participação de grandes conhecedores da área: César Fabiano Vilela, médico-veterinário, perito judicial junto ao TJSP e TJPR e Fundador da RODEOVET – Consultoria, Assessoria e Responsabilidade Técnica Veterinária em atividades esportivas com a participação de animais; José Henrique Cavicchioli, médico-veterinário, professor da Unopar, diretor de Atividades Equestres e Responsável Técnico da Sociedade Rural do Paraná; Alexandre Bolfer, empresário, diretor da Bolfer Eventos, empresa responsável pela realização de Rodeios em várias regiões do país; e mediação de Ilson Romanelli, empresário, conselheiro da Sociedade Rural do Paraná e agropecuarista.

A transmissão será pelo canal da SRP-ExpoLondrina no YouTube a partir das 19 horas.

Benê Bianchi/Asimp