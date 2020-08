Bolsonaro destaca importância do agronegócio para a economia e o abastecimento do país

Presidente e ministra participaram da inauguração da Estação Radar de Corumbá (MS), da Força Aérea Brasileira

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participou ontem (18), ao lado do presidente Jair Bolsonaro, da inauguração da Estação Radar de Corumbá (MS), da Força Aérea Brasileira. Em seu discurso, o presidente destacou a importância do agronegócio para a economia do país e lembrou que o setor está sendo fundamental para o abastecimento da população durante a pandemia.

“Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. O nosso governo enfrentou a questão da pandemia tendo à frente como baluarte nossa querida ministra Tereza Cristina. O homem do campo não parou de trabalhar, não teve lockdown”, disse Bolsonaro.

O presidente também destacou que o agronegócio é a “locomotiva da nossa economia”, lembrando o desempenho do setor no comércio exterior. “O nosso agronegócio vem batendo recordes, cada vez exporta mais, os portos no Brasil também vêm batendo recordes ao longo dos últimos cinco meses, de exportações do que produzimos no campo”. Bolsonaro agradeceu o trabalho da ministra Tereza Cristina na abertura de mercados no exterior.

Estação Radar

Segundo a FAB, a estação inaugurada hoje é mais um reforço na vigilância das fronteiras do Brasil. Bolsonaro ativou a estação e fez contato com a primeira aeronave detectada pelo radar.

A entrada em serviço desses novos equipamentos visa potencializar a identificação de aeronaves voando em baixas altitudes naquela região de fronteira. Além de auxiliar no controle do espaço aéreo, a nova estação vai proporcionar a ampliação da vigilância e o combate ao tráfego aéreo ilícito, com foco no Centro-Oeste brasileiro.

Também participaram do evento o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez e o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

Após o evento, a comitiva participa de visita ao 9º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército, em Nioaque (MS).

