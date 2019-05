“Brasil avança fortemente no cooperativismo”, diz ministro em exercício

Marcos Montes participou da abertura do 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo

Durante discurso ontem (8), na abertura do 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, o ministro em exercício da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, disse que “o Brasil avança fortemente no cooperativismo”. O evento, realizado pela Organização da Cooperativas Brasileiras (OCB), debate o futuro do setor.

O ministro lembrou do programa Mais Cooperativismo, criado para estimular a área, e ressaltou que “é preciso avançar cada vez mais”. Ele pediu o apoio dos grandes empresários para que invistam no cooperativismo e reforçou a necessidade de organização das cooperativas “para fazer a força motriz desse país”.

Marcos Montes falou sobre a viagem da ministra Tereza Cristina à Ásia - Japão, China, Vietnã e Indonésia - com o objetivo de atrair mais negócios para o Brasil e mostrar o potencial econômico do país, e também do cooperativismo. Na avaliação do ministro em exercício, “a atividade é o único instrumento para que os pequenos e médios produtores consigam alternativas de sobrevivência, de dignidade”.

Montes destacou a importância do congresso. Ele afirmou que os 50 anos da OCB são de luta em defesa da atividade e ressaltou a necessidade de difundir o cooperativismo.

“Na sociedade, a organização que se tem para poder fazer as coisas acontecerem é o cooperativismo”, afirmou.

Na abertura do congresso, foi lançada a 13ª Agenda Institucional, com as principais demandas e propostas do cooperativismo aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A edição do documento é focada no fomento da simplificação, desburocratização e melhoria do ambiente de negócios para a atuação das cooperativas.

Asimp/Mapa