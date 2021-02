Brasil tem aumento no uso de agrotóxicos na agricultura

A utilização de agrotóxicos na agricultura brasileira cresceu. Dois mil e vinte registrou o mais elevado da série histórica, com a aprovação de 493 produtos. O volume é 4% superior ao de 2019. Ainda no fim do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter o uso do tipo mais vendido em território nacional: o glifosato. A utilização, porém, deve respeitar alguns critérios.

Fernanda Ribeiro e Messias Junqueira/Canção Nova