Cadastro Ambiental Rural tem mais de 5,8 milhões de propriedades registradas

São 517.758.437 de hectares cadastrados de acordo com o Serviço Florestal Brasileiro

Estão disponíveis os novos números relativos ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) com dados até abril. Os números apontam crescimento de 0,89% de cadastramentos em relação ao mês anterior. Foram incluídos 199.732 imóveis, que ocupam área de 4.586.286 hectares. O Cadastro Ambiental Rural abriga documentos relativos a 5.823.959 imóveis, abrangendo 517.758.437 ha de área.

A Bahia foi o estado que apresentou maior incremento em hectares cadastrados em relação ao mês anterior, com a inclusão de 891.542 hectares em 56.096 imóveis.

A Região Norte lidera o ranking de área cadastrada com 145.152.304 já registrados. No ranking de imóveis cadastrados, o Nordeste lidera com 1.984.681 hectares cadastrados.

A inscrição no CAR é feita junto ao órgão estadual competente. O cadastramento não é considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse.

O Cadastro é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

O prazo para cadastramento vai até 31 de dezembro.

Confira os números do CAR no endereço http://www.florestal.gov.br/numeros-do-car

AEN