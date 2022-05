Cafés produzidos no Paraná ficam entre os premiados regionais do 31º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso

Produtor da cidade de Cornélio Procópio é campeão na premiação regional pela quarta vez

A cerimônia de entrega do 31º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso reuniu os melhores cafeicultores do país e contou com as presenças do presidente da illycaffè, Andrea Illy e da diretora de Ética Anna Illy.

Principal premiação do setor cafeeiro no país, o Prêmio Ernesto Illy é a mais relevante iniciativa de valorização da cafeicultura brasileira, que há mais de trinta anos contribui para o desenvolvimento da qualidade e sustentabilidade do café, e já reconheceu mais de 1.500 cafeicultores ao longo dos anos.

Durante a premiação foram revelados os três primeiros colocados nacionais, que receberam diplomas e cheques no valor de R$ 10 mil cada um. São eles: Candido de Sordi Machado (Sul de Minas), Claudio Esteves Gutierrez (Chapada de Minas) e João Batista dos Santos (Matas de Minas). Os três vencedores vão representar o Brasil no 7º Prêmio Internacional da illycaffè, no final do ano em Nova York, durante disputa com mais oito países produtores de café. Na ocasião também será revelada a ordem de classificação entre eles (primeiro, segundo e terceiro colocados).

E a região do Paraná marcou presença no prêmio Regional com dois produtores. Pela quarta vez, o cafeicultor Orlando Von Der Osten, da cidade de Cornélio Procópio, voltou a se sobressair e conquistou o lugar de campeão da região Sul. Já Luiz Roberto Saldanha Rodrigues, da cidade de Jacarezinho, que participou pela primeira vez da premiação, ficou com o 2º lugar regional.

Também foram revelados os produtores vencedores nacionais Luiz Miguel Costa Rocha (Tapiratiba-SP), Marie Nakao Sasaki (Patos de Minas-MG) e Cristiane Zancanaro Simões (Cristalina-GO), que ficaram em 4ª, 5º e 6º lugar, respectivamente. Além dos premiados nas demais categorias Regionais e Classificador do Ano. Durante a premiação foram entregues mais de R$ 120 mil em prêmios.

Larissa Takahashi/Asimp