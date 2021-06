Com foco em produtividade e mercado financeiro, a Belagrícola realiza a segunda edição on-line do Bela

Com o tema macro “Conhecimentos geram bons negócios. Bons negócios geram Produtividade”, a empresa Belagrícola, com sede em Londrina, realiza o evento Bela+ de forma on-line pelo segundo ano consecutivo, nos próximos dias 22,23 e 24 de junho. O tema está diretamente focado no mercado futuro, propondo a discussão de que os bons negócios realizados hoje capitalizam o produtor, proporcionando bons investimentos em tecnologias e mais produtividade.

O evento está estruturado em três temáticas: “Retrato atual do mercado x Agro x Economias de Commodities”, “O futuro da economia: para onde vamos?” e “Como investir e porque a nova economia ganha força”. A programação será transmitida pelo canal da Belagrícola no YouTube sempre das 16h às 19h30, sendo que parte dela – das 17h às 18h30 será também transmitida pelo Canal Rural, seguindo a seguinte dinâmica: 16h – Circuito de Campo, quando serão apresentados os fornecedores e suas tecnologias, com foco técnico e comercial; 17h – palestras com especialistas, com foco no momento econômico atual, perspectivas, como investir; 18h – Momento Mercado, com foco em fechamento de negócios; e a partir das 18h30 – novamente Circuito de Campo.

“Teremos apresentações e discussões de novas tecnologias, demonstrações a campo, participação de especialistas e oportunidades exclusivas de negócios focado para culturas de inverno, tudo isso 100% online, envolvendo quase 50 filiais conectadas na programação”, comenta Fernando Melatti, engenheiro agrônomo e um dos organizadores do evento.

Palestras másters

Em cada um dos dias do evento, um especialista conhecido nacional e internacionalmente abordará temas atuais e de interesse dos produtores rurais.

A programação de palestras másters, com início às 17h, será aberta no dia 22 com Pedro Dejneka, empresário formado em Administração com especializações em Economia e Mercados Financeiros pela Ohio Valley University e com MBA na Marshal University. Ele tem grande experiência em desenvolvimento de operações de hedge na Futures International e R.J. O’Brien; conhecimentos nos mercados agrícolas/financeiros no mundo, com destaque para Brasil/EUA.

A estrela do segundo dia será José Roberto Mendonça de Barros, diretor-presidente da Fundação Adib Jatene,com passagem por vários Conselhos de Administração e Consultivo, tais como BM&F BOVESPA, Frigorífico Minerva, Banco Santander (Brasil), Grupo O Estado de São Paulo, Tecnisa e Pão de Açúcar. Recebeu vários prêmios por sua atuação no mercado, entre eles o Ney Bittencourt de Araújo – Personalidade do Agronegócio, e o “Economista do Ano”.

Zeina Latif faz sua palestra no terceiro dia do evento. Ela é consultora econômica com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), com passagens em várias instituições financeiras. Foi economista-chefe da XP Investimento e antes disso, trabalhou no Royal Bank of Scotland, ING, ABN-Amro Real e HSBC. Atualmente é colunista do O Globo.

“Estamos com uma programação pensada em trazer as informações da melhor qualidade para o produtor rural, são temas atuais e que muito interessam a uma classe que, no momento, está capitalizada e com muitas oportunidades de bons negócios”, observa Melatti.

Momento mercado

A partir das 18 horas, será aberta uma roda de conversa com especialistas de mercado para debater os principais temas do agronegócio. A consultoria FC Stone estará presente levantando pautas que impactam diretamente a precificação dos grãos.

O momento mercado é um ponto de reflexão na economia e projeção de tendências, onde o produtor poderá observar as oportunidades no agronegócio e prever o futuro de suas ações no campo.

Esta será a terceira edição do Bela+, sendo a segunda no formato on-line apresentada ao segmento Agro. O tradicional balcão de negócios, principal ambiente que oferta condições exclusivas em TCP (Travamento Custo de Produção – “Barter”) para o agricultor planejar sua próxima safra, terá um ambiente exclusivo na plataforma para uma negociação direta com uma equipe composta por engenheiros agrônomos, técnicos e profissionais do campo. O evento acontecerá na sede, em Londrina e também nas 51 filiais, todas preparadas com tecnologia para atender aos produtores.

Serão cerca de 30 expositores on-line, parceiros do agronegócio que atuam com commodities, insumos e serviços que participarão durante a transmissão ao vivo do Bela+ como patrocinadores do evento.

Como em todas as edições, haverá no Bela+ um QRCode para doações diretas para o Hospital do Câncer de Londrina durante a transmissão, fomentando o apoio de mais de 15 anos de parceria entre a empresa e o Hospital.