Com mercado aberto, exportadores brasileiros de aves e suínos promovem ação no Canadá

ABPA &ApexBrasil participam da SIAL Canadá, em Montreal

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), liderará uma ação setorial com agroindústrias de suínos e de aves durante a SIAL Canadá, feira de alimentos que acontecerá entre os dias 20 e 22 de abril, em Montreal.

Impulsionada pela recente abertura do mercado canadense para a carne suína do Brasil, a ação reunirá quatro empresas e cooperativas associadas - BRF, Copacol, Pamplona e Seara.

Na edição canadense da SIAL, o setor contará com encontros de negócios com importadores e potenciais clientes no espaço exclusivo da ABPA. A valorização da imagem setorial também estará em foco por meio das marcas setoriais Brazilian Chicken e BrazilianPork, com a disponibilização de materiais promocionais ao público presente no evento.

A programação de ações terá, ainda, um seminário com importadores e stakeholders do mercado canadense. Promovido em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, com o Consulado-geral do Brasil em Montreal, com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) e com a ApexBrasil, o evento contará com apresentações do presidente da ABPA, Ricardo Santin, e de representantes do Governo Brasileiro e da representação local do Brasil. Em pauta, estará a renovação da parceria bilateral para complementação da produção local de carne de aves e o reforço da posição brasileira como fornecedor de carne suína de alta qualidade.

“Brasil e Canadá mantêm, há anos, uma parceria de complementaridade da demanda local de carne de frango. Apenas neste primeiro trimestre, exportamos quase 3 mil toneladas para o mercado canadense. Além de renovar esses laços, queremos mostrar que o Brasil também é um parceiro confiável de proteína suína, o que é reforçado não apenas pela qualidade dos nossos produtos, como também pelo status sanitário”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Paulo Cezar Abrahão Prates/ABPA