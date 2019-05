Com presença de Tereza Cristina, Workshop Sindiavipar divulga seus palestrantes

Ministra pré-agendou sua participação no evento, que reunirá representantes da avicultura nacional entre os dias 7 e 8 de novembro em Foz do Iguaçu

Com o pré-agendamento da visita da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o VI Workshop Sindiavipar “Avicultura em Constante Crescimento” já está com todos os seus palestrantes confirmados. O evento irá ocorrer entre os dias 7 e 8 de novembro, no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu (PR), reunindo representantes da avicultura nacional para debater o futuro do setor.

A avicultura tem registrado forte participação na balança comercial do Brasil nos primeiros quatro meses deste ano. Com a exportação aquecida pelo aumento da demanda chinesa e pela abertura de mercados como a Índia e o México, o país embarcou 1,2 milhão de toneladas no período, sendo que o Paraná respondeu por 38,45% desse montante (478,7 mil toneladas), segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

“Esses números atestam a competitividade do frango paranaense no mercado mundial, tanto em preço quanto em qualidade. Com isso, temos expectativas positivas para o decorrer do ano, observando a situação sanitária da China e a prospecção de novos parceiros comerciais. “Avalia o presidente do Sindiavipar, Domingos Martins.

Palestras

Os palestrantes irão levar ao público temas importantes para o desenvolvimento da avicultura nacional. Exemplos são a análise das oportunidades do mercado mundial para o setor de proteína animal brasileiro, tendências de consumo interno para os próximos anos, redução de antibióticos na produção de aves, avanços reprodutivos na criação, desafios para garantir à sanidade nas granjas e durante o abate e a importância na utilização consciente dos recursos hídricos.

Estão confirmadas as presenças de lideranças da avicultura como o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, e o ex-presidente da Associação Catarinense de Avicultura (ACAV) e atual diretor da Seara Alimentos, José Antonio Ribas Júnior.

Assim como importantes nomes da área de pesquisa como o engenheiro agrônomo Antônio Mário Penz Júnior, o professor da Pontífice Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e médico veterinário, Leonardo Thielo de La Vega, e a professora do departamento de Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Liris Kindlein, entre outros participantes.

O evento ainda conta com mais uma edição do Jantar do Galo, encontro que reúne representantes da cadeia avícola do Paraná e do Brasil para comemorar os números positivos do setor. “Oferecemos um produto de qualidade, reconhecida pelos mais exigentes mercados do mundo, com preço competitivo graças a essa base que construímos, embora temos ciência da importância da continuidade dos investimentos em tecnologia para o crescimento das atividades”, finaliza Martins”.

Para inscrições: https://sindiavipar.com.br/workshop/