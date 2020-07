Começa a edição 2020/2021 da Prova de Avaliação a Campo Hereford e Braford

Animais passaram por manejo sanitário, identificação e pesagem inicial na Embrapa Pecuária Sul em Bagé (RS)

Iniciou na terça-feira, dia 7 de julho, em Bagé (RS), mais uma Prova de Avaliação a Campo (PAC) edição 2020/2021, realizada pela Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) em parceria com a Embrapa Pecuária Sul. Os 24 animais passaram pelo manejo sanitário, identificação do número da prova e pesagem inicial.

Conforme o coordenador da PAC pela Embrapa Pecuária Sul, Roberto Collares, os animais estão em um estado corporal satisfatório. “Os exemplares Hereford e Braford estão se desenvolvendo muito bem, expressando toda a genética de qualidade das cabanhas. Não poderia deixar de destacar que é uma satisfação muito grande estar ao lado da ABHB realizando mais uma edição da prova”, destaca.

O gerente de operações da ABHB, Felipe Azambuja, comenta a importância da prova. “Mesmo com esse período difícil que estamos enfrentando devido ao Coronavírus, a ABHB e Embrapa estão unidas sempre em busca de evidenciar, através dessas ações, a genética das raças Hereford e Braford”, observa.

A prova, que terá a próxima pesagem realizada no início do mês de agosto, tem como objetivo identificar, dentro de um mesmo ambiente de criação, reprodutores Hereford e Braford com maior potencial genético para produzir carne com rentabilidade e qualidade que atenda às exigências da indústria e do consumidor.

Na corrida pelo primeiro lugar da 17ª edição da PAC na raça Hereford e da 26ª edição da raça Braford, participam da prova nove criatórios gaúchos: Agropecuária Sereno Ltda, de São Sepé; Estância São Francisco Xavier e Guatambu, de Dom Pedrito; Estância do Bolso, de São Gabriel; Estância São Bento do Verde, de São Sepé; Fazenda Santa Tereza, de Arambaré; Agropecuária Dom Vitor, de Santa Vitória do Palmar; Cabanha Primavera, de São Pedro do Sul; e Fazendas Irapuá, de Cachoeira do Sul.