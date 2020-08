Comissão de Direito Agrário da OAB Londrina e SRP realizam bate-papo sobre Barter e financiamento no agro

A comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB-Londrina se une à Sociedade Rural do Paraná para a realização de reunião aberta que tratará de Barter e Financiamento no Agro. O tema relevante para os segmentos de Direito e de Agronegócio será tratado por uma especialista no assunto: Marina Piccini, fundadora da AgroSchool, empresa especializada em cursos, treinamentos, consultorias e palestras e criada com o intuito de compartilhar informações sobre o agro através de uma linguagem simples, fácil e bem objetiva.

A reunião será realizada no dia 7 de agosto, às 8h45, via plataforma Zoom, com mediação do membro da comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB-Londrina, Francisco Galli, que também é diretor da SRP. O link para acessar a reunião é https://us02web.zoom.us/j/4780284599.

Marina Piccini é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Londrina, com MBA em Comércio Exterior e Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ela atua no agronegócio desde 2003 e trabalhou em multinacionais, corretoras de mercado futuro e trading, nas áreas de Inteligência de Mercado, Planejamento Estratégico e Comercial, Gestão de Riscos e Comercialização.

A reunião é aberta a todos os interessados no tema. “Temos certeza que será um bate papo com muita informação importante tanto para os profissionais de direito como os demais que atuam no agronegócio, mais especificamente, com financiamento”, comenta Galli.

Benê Bianchi/Asimp