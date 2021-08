Conab abre inscrições para evento on-line sobre perspectivas da agropecuária para a próxima safra

As inscrições gratuitas para participar do evento sobre as Perspectivas para a Agropecuária na Safra 2021/22 – Edição Grãos, promovido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), já estão abertas. Durante a live serão realizadas análises sobre as tendências de mercado para as culturas de algodão, arroz, feijão, milho e soja produzidas no país. O evento é aberto a todo o público interessado, como produtores, estudantes, jornalistas, consumidores e sociedade em geral.

Esta edição terá como destaque a participação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, que fará a abertura do evento, além do presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, e do diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia, Sergio De Zen. O webinar incluirá uma mesa redonda, ao final, com a presença do Secretário de Política Agrícola do Mapa, Guilherme Bastos, o presidente da Agroconsult, André Pessoa, o gerente de Consultoria Agro do Itaú BBA, Guilherme Belotti, e o diretor técnico da CNA, Bruno B. Lucchi.

As Perspectivas para a Agropecuária são apresentadas anualmente pela Conab e representam a primeira expectativa oficial sobre área plantada, produção, preços, exportações e consumo para a próxima safra, nesse caso, a de 2021/22. “Esses estudos feitos pela Companhia, envolvendo desde a equipe de campo, área de geração de dados e equipe de análise de mercado, são ainda mais relevantes neste ano, quando todos os agentes da cadeia produtiva agropecuária estão voltados para o cenário de preços altos e quadro de oferta e demanda ajustado”, ressalta o diretor Sergio De Zen.

O encontro abordará ainda questões econômicas relacionadas ao PIB Agropecuário, com a participação do diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), José Ronaldo Souza Júnior. Também estão previstas palestras sobre as perspectivas climáticas e a modelagem da previsão de área e produtividade, com o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Miguel Ivan Lacerda, e do diretor e professor titular na Esalq/USP, Durval Dourado Neto, respectivamente.

Participam do evento pela Conab os gerentes de Fibras e Alimentos Básicos, Bruno Nogueira, de Produtos Agropecuários, Fernando Motta, e de Inteligência, Análise Econômica e Projetos Especiais, Sérgio Roberto dos Santos, além de Allan Silveira dos Santos, superintendente de Inteligência e Gestão da Oferta da Conab, que irá moderar o evento. O webinar será transmitido ao vivo pelo canal da Conab no YouTube.

Inscrições: https://forms.gle/pTssNsGPuVhm34LGA

Agendar lembrete da transmissão: https://youtu.be/Z5qnNr_GwDg

Asimp/Conab