Conab apresenta modalidade de compra futura de milho à CNA

As operações de comércio eletrônico oferecidas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram apresentadas ontem (14), durante a reunião da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Na ocasião, o destaque foi o Contrato a Termo, uma modalidade de comercialização que permite aos pecuaristas do país a compra futura de milho para uso na ração.

A expectativa é ampliar o conhecimento quanto à ferramenta disponibilizada pela Conab para as transações de compra e venda de milho e sensibilizar os pecuaristas e produtores para o uso deste canal, como forma segura de negociação. Durante a palestra apresentada pelo superintendente de Logística Operacional da Conab, Thomé Guth, foram feitas algumas simulações de operações em diferentes estados, para melhor exemplificar como é feita a comercialização aos produtores participantes.

“O planejamento de compra e venda de insumos vem sendo amplamente discutido pelo setor pecuarista, e as operações futuras se apresentam como uma excelente possibilidade logística”, explicou Guth. “Isso porque o Contrato a Termo é uma modalidade de comercialização que pode reduzir os riscos de preços para os dois lados da cadeia produtiva, tanto para os pecuaristas quanto para os agricultores ”.

A novidade oferecida pela Conab contribui para o estabelecimento de uma remuneração adequada em consonância com a oferta de um produto de qualidade, dois temas amplamente debatidos na reunião. “Sabemos que a cadeia leiteira trabalha habitualmente com uma margem muito apertada entre custo e rentabilidade. Por isso é importante que o principal insumo (a ração) tenha condições melhores de aquisição do que as que existem atualmente”, completou Guth, destacando que nos últimos três anos, as cotações de milho e farelo de soja estão bem acima da média histórica dos últimos dez e dos últimos cinco anos. “As cotações dos grãos encontram-se com alta volatilidade, o que aumenta a necessidade de uma gestão de riscos, visto que aumenta o grau de incertezas tanto para o produtor quanto para o criador”, disse.

Além da Conab, participou da reunião técnica da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que apresentou os programas de bonificação por qualidade como ferramenta de melhoria do leite.

Contrato a Termo - é uma das modalidades de negócio eletrônico ofertadas pela Companhia na plataforma “Leilão pra Você”, disponível no Portal da Conab.