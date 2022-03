Conab cria novo Portal para promover o acesso às informações sobre armazéns do Brasil

Mais um importante lançamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aconteceu ontem, 29: o novo portal Armazéns do Brasil – uma página inédita disponibilizada a partir do site da Companhia, que oferece, em um mesmo lugar, todas as informações capazes de subsidiar as decisões no setor agrícola. Alimentado com dados atualizados de sistemas internos da estatal, o portal permite pesquisar todos os armazéns cadastrados no país, além de informações como a localização (rural, urbana ou porto), certificação e outras características.

“A agricultura está em constante desenvolvimento, e a Companhia conduz essa trajetória de inovação com a garantia de que tanto o governo que atua na política de abastecimento, quanto o produtor que completa o elo dessa cadeia, tenham em mãos as informações e a inteligência agropecuária que necessitam para garantir o alto rendimento agrícola do país”, afirma o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.

O portal Armazéns do Brasil disponibiliza informações estratégicas para o agro nacional, já que possibilita ao produtor planejar a sua pós-colheita, aponta os agentes armazenadores com localização e características de suas estruturas divulgadas, facilita o mecanismo de encontro entre a oferta e demanda dos serviços de armazenagem, o que ameniza as dificuldades logísticas na colheita dos grãos brasileiros e ainda auxilia na escolha do produtor rural, principalmente com as dificuldades de encontrar armazéns em momentos de alta demanda por este serviço.

“A agricultura moderna que gera hoje modelos de produção baseados em mapeamento de áreas por satélite, análise de solo georreferenciada, pulverização com drones e tecnologias para o plantio, irrigação e fertilização, também necessita de uma rede armazenista desenvolvida”, ressalta o diretor de Operações e Abastecimento da Companhia, José Trabulo Júnior. “Nesse sentido, a criação deste Portal é mais um instrumento para possibilitar a movimentação e o crescimento do setor, uma vez que dá maior visibilidade às unidades disponíveis e melhora o poder de seleção dos produtores”.

Desenvolvido com design moderno e intuitivo, o portal também é responsivo, ajustando-se ao tamanho da tela de celulares e tablets, sem alteração do layout. Assim, qualquer usuário poderá utilizar a ferramenta sem dificuldades, já que o conteúdo adapta-se a qualquer ferramenta que os usuários estejam usando para facilitar a sua visualização.

De acordo com a equipe técnica da Conab, o portal poderá ser usado tanto para estudos de logística, capacidade estática e políticas públicas, quanto diretamente pelo produtor. "Nós concentramos os dados que antes ficavam distribuídos e ainda incluímos outros parâmetros de pesquisa, promovendo uma dinâmica de acesso facilitada, inclusive por meio de gráficos, que melhoram o entendimento", explica o superintendente de Armazenagem da Conab, Stelito Reis. "Assim o produtor poderá escolher não só o armazém mais próximo, mas aquele que possui as características que ele deseja, como certificação, condições de armazenagem, etc".

Aplicativo – No início de fevereiro, a Conab já havia apresentado também o aplicativo denominado Descontos de Armazenagem, com o objetivo de auxiliar os produtores rurais do país a calcular e identificar previamente os custos importantes para uma melhor negociação da tarifa a ser paga aos armazéns contratados para a guarda de seus produtos. O App está em funcionamento no sistema Android, disponível para download na Play Store. A ideia é que, em breve, seja desenvolvido também a versão para IOS.

Acesse aqui o novo Portal Armazéns do Brasil

Baixe aqui o aplicativo Descontos de Armazenagem pela Play Store.

Ascom/Conab