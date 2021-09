Conab destaca cultura do arroz na 2ª edição do Boletim da Agricultura Familiar

A 2ª edição do Boletim da Agricultura Familiar, produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), destaca a importância da cultura do arroz para os agricultores familiares gaúchos, sendo a principal cadeia produtiva em alguns municípios do estado. A cultura do arroz é uma das mais importantes no Brasil e o Rio Grande do Sul é o maior estado produtor. Dados da Companhia apontam uma produção total de 11.741 mil toneladas do grão, em 2021, das quais 70% foram cultivadas no Rio Grande do Sul.

Na seção artigo em destaque, esta edição do boletim traz um olhar sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no que diz respeito à transversalidade e à interseccionalidade, com foco nas questões de gênero e comunidades tradicionais. O trecho foi escrito pelas colaboradoras Priscila de Oliveira Rodrigues, Sued Wilma Caldas Melo e Taíze Carvalho Santos.

A publicação apresenta também a visão de agricultores e agricultoras familiares que seguiram suas atividades durante a pandemia do novo coronavírus, relatando as dificuldades enfrentadas por eles e a importância da continuidade das políticas públicas nesse momento. Ainda dentro do tema políticas públicas, o boletim apresenta debate sobre a Ação de Doação de Alimentos (ADA), operacionalizada pela Companhia na distribuição de cestas de alimentos de forma complementar a outras estratégias de fomento e acesso à alimentação.

No item comercialização, o trabalho apresenta uma série de preços de produtos ligados às cadeias produtivas da agricultura familiar. No que diz respeito a crédito rural, esta edição se debruça sobre o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), seu histórico e aplicabilidade, com o objetivo de fazer chegar ao agricultor que tem direito e não acessa o Programa por desconhecimento.

O boletim traz ainda um texto da pesquisadora Ana Braga Dorneles, que fala sobre a experiência das Comunidades que Sustentam a Agricultura (CSA’s). A redação é um fragmento da dissertação de mestrado apresentada pela autora na Universidade de Brasília (UnB), que buscou compreender melhor o movimento da CSA pelo mundo até sua chegada ao Brasil e em Brasília. O tema desperta interesse acadêmico, motivando novos desafios, questionamentos e limitações.

O Boletim da Agricultura Familiar é publicado bimestralmente no Portal da Conab. Clique aqui para ter acesso à íntegra da publicação.

Ascom/Conab