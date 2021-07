Conab disponibiliza editais para contratar remoção de cestas básicas

Mais uma oportunidade para a contratação do serviço de frete será ofertada nesta sexta-feira (23), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A empresa soltou um novo edital de leilão eletrônico para negociar o transporte de 30.912 cestas básicas, referentes a 680 toneladas de alimentos (Aviso Nº 57).

A operação faz parte do trabalho da Companhia para garantir a segurança nutricional de povos tradicionais em situação de risco no país, e é feita com recursos do Ministério da Cidadania (MC). Nesta etapa, a medida vai atender aldeias indígenas localizadas em municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Dourados, Caarapó, Juti, Naviraí, Douradina, Maracaju, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Rio Brilhante, Vicentina e Jateí. Todas as cestas deverão ser transportadas a partir da Unidade Armazenadora da Conab em Campo Grande.

Os produtos serão distribuídos aos indígenas vinculados à Coordenação Regional da Funai de Dourados/MS. As primeiras entregas nas comunidades beneficiadas deverão ocorrer a partir do dia 2 de agosto, e seguirão até o final de setembro.

Outras duas operações, que estavam anteriormente marcadas nesta quarta-feira (21), para contratar o transporte de 23.201 cestas da Unidade Armazenadora da Conab em Brasília com destino a Mato Grosso e Tocantins, foram adiadas e ocorrerão também na sexta-feira (23). O primeiro aviso (Nº 55) será remetido aos indígenas localizados nos municípios mato-grossenses de Confresa, Santa Terezinha e São Félix do Araguaia, além dos tocantinenses Araguaína, Itacajá, Tocantínia e Tocantinópolis. Já o segundo aviso (Nº 56) refere-se à remoção de 10.281 cestas para quilombolas em Formoso do Araguaia/TO.

As empresas interessadas no serviço devem ater-se às regras previstas no Regulamento para Contratação de Transportes da Conab. De acordo com os editais, também é necessário comprovar atividade econômica principal compatível com o serviço a ser realizado e estar cadastrada em uma Bolsa de Mercadoria por meio da qual pretendam realizar a negociação, além de outros requisitos, como a situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) da Conab.

Mais de 650 mil cestas de alimentos já foram doadas pela Conab neste ano, graças à parceria com o Ministério da Cidadania e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). O trabalho tem favorecido a segurança nutricional tanto de indígenas e quilombolas, quanto de extrativistas, pescadores artesanais e mulheres em situação de vulnerabilidade.

Confira aqui os editais e comunicados dos Avisos Nº 55, 56 e 57.

Asimp/Conab