Conab inclui custos de produção de frango de corte no Portal de Informações Agropecuárias

As informações sobre os custos de produção do frango de corte já podem ser acessadas no Portal de Informações Agropecuárias. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) passou a disponibilizar os dados a partir desta semana. Agora é possível consultar e comparar os dispêndios realizados na atividade por diferentes unidades da federação, além de acompanhar a evolução bimestral entre os dados apresentados.

O portal permite ainda o acesso a dados isolados, a partir dos itens componentes dos custos, como: ração, produtos veterinários, mão de obra, transporte etc. Trata-se de um ambiente dinâmico e intuitivo que facilitará a geração de informações de forma a auxiliar nas tomadas de decisões pelos produtores rurais e na formulação de estratégias pelo setor público e privado.

Realizado pela Conab desde o ano de 1976, os custos de produção ajudam na elaboração das políticas públicas voltadas aos segmentos ligados direta ou indiretamente ao processo produtivo. Além disso, são fonte de informação essencial para a tomada de decisões administrativas, econômicas, financeiras e operacionais.

Os estudos de custos de produção acompanhados pela Companhia abrangem: culturas de inverno (aveia, canola, cevada, trigo e triticale); culturas de 1ª safra, culturas de 2ª safra, permanentes, semi-perenes, regionais, frango de corte, caprinocultura/ovinocultura de corte, bovinocultura de leite e suínos, em empreendimentos empresariais, familiares e da sociobiodiversidade.

Clique aqui para acessar o sistema.

Asimp/Conab