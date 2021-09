Conab inicia embarque de alimentos com destino a municípios da Região Norte

Um total de 350.192 cestas de alimentos serão enviadas a partir da unidade da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Brasília a municípios da Região Norte. O montante faz parte de uma entrega de 413.500 cestas, cerca de nove mil toneladas de alimentos, que também deve beneficiar comunidades especiais em outras localidades do país.

A maior parte das remessas – 247.854 cestas – tem como destino o Pará. Nesse estado, serão entregues 169.224 cestas destinadas a pescadores artesanais dos municípios de Ananindeua, Belém, Cametá e Igarapé-Mirim, 65.646 unidades para quilombolas de Ananindeua, Bagre, Breu Branco, Curralinho e outros municípios, e ainda 12.984 cestas para extrativistas de Gurupá e Porto de Moz.

Até o momento, cerca de 217 mil cestas já foram enviadas. Dos avisos de frete, a primeira carga chegou em Belém/PA em agosto e novas remessas estão previstas para chegar aos destinos até o final de novembro deste ano.

Indígenas e extrativistas do Amazonas também serão contemplados. A previsão é enviar 79.015 cestas de alimentos para os municípios de Amaturá, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Tonantins. Já o estado do Tocantins receberá 19.461 unidades para doação também a indígenas e quilombolas de Araguaína, Itacajá, Tocantínia, Tocantinópolis e Formoso do Araguaia. No Amapá, a carga de 3.862 cestas é destinada aos quilombolas locais.

Além da Região Norte, o volume deve chegar também a outras regiões, sendo 37.484 cestas para o Nordeste, 20.098 para o Sul e 5.433 para o Centro-Oeste, todas em benefício de povos tradicionais em situação de insegurança alimentar.

A ação de distribuição regular de alimentos é garantida pelo Termo de Execução Descentralizada nº 08/2020, firmado entre a Conab e o Ministério da Cidadania. O investimento do ministério permite à Companhia adquirir os produtos para a formação das cestas. A Conab operacionaliza ainda a montagem e guarda dos estoques, além de auxiliar na logística de distribuição. As entregas alcançam todo o país, com um total previsto de 37 mil toneladas de alimentos, que devem beneficiar 424 mil famílias.

Asimp/Conab