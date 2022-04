Conab inicia pesquisa de campo para o 8° Levantamento da Safra de Grãos

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciaram ontem (25), pesquisa de campo para acompanhamento das lavouras de grãos no país. Os trabalhos seguem até o final do mês e os dados coletados irão auxiliar na composição do 8° Levantamento de Safra de Grãos 2021/2022, com informações dos demais estados.

Neste levantamento, a equipe da Companhia percorrerá o Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Já nos estados de Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, os técnicos realizarão o acompanhamento na modalidade remota (contato eletrônico ou ligações telefônicas).

Durante os trabalhos, a Companhia irá acompanhar variáveis como área, produtividade, desenvolvimento das lavouras e colheita para as culturas de verão e, inclusive, as de inverno.

A coleta dos dados é realizada com diversas instituições parceiras, dentre elas, entidades de classe municipais (sindicatos), pequenos e grandes produtores, cooperativas agrícolas, revendas de insumos e empresas de assistência e planejamento rural.

Segundo a sétima estimativa da safra de grãos 2021/22, divulgada no dia 7 de abril pela estatal, a produção de grãos no país estava prevista em um total de 269,3 milhões de toneladas, o que representa 5,4% ou 13,8 milhões de toneladas superior à obtida na safra 2020/21.

Os resultados da pesquisa para o 8° Levantamento da Safra de Grãos serão divulgados no site da Companhia, no dia 12 de maio, com informações de todos os estados brasileiros.