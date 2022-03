Conab realiza mais um leilão para contratação de frete para abastecimento do ProVB

Em continuidade às ações para garantir o abastecimento aos pequenos criadores cadastrados no Programa de Vendas em Balcão (ProVB), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará, na próxima terça-feira, 8, mais um leilão para contratar serviço de frete. A operação está prevista para iniciar às 9h30, horário de Brasília/DF.

O objeto do pregão é a contratação de transporte para remover 4,6 mil toneladas de milho em grãos. O produto está vinculado aos estoques públicos e está armazenado no município de Uberlândia (MG) e terá como destinos os estados do Ceará (Icó e Iguatu) e do Piauí (Campo Maior e Teresina).

Para participarem do pregão as empresas interessadas precisam estar incluídas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab (Sican). Também é necessário comprovar que a atividade econômica principal é compatível com o serviço a ser realizado.

A realização do certame e a respectiva contratação do serviço de transporte obedecem à Lei Nº 13.303, o regulamento para contratação de serviços de transporte da Conab, bem como o seu regulamento de licitações e contratos. Mais detalhes sobre o Aviso Nº 3/2022 podem ser obtidos disponível na página da Conab.

Asimp/Conab