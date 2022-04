Conab realiza pesquisa de campo para o 2° Levantamento da Safra de Café 2022

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizam as pesquisas de campo a fim de apurar os dados para compor o 2° Levantamento da Safra de Café 2022. Ao todo, participam nove estados produtores.

O primeiro a iniciar o trabalho de campo foi Espírito Santo, na última segunda-feira (4). Nos demais estados produtores (Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso) os técnicos iniciam a coleta de informações a partir desta semana sobre as variáveis de clima, bienalidade da cultura, análises fitotécnicas, condições de crédito rural e perspectivas de mercado. A previsão é que a pesquisa se encerre até o fim de abril.

À exceção do Paraná, todos os estados citados realizarão a pesquisa na modalidade presencial com visitas às propriedades rurais, cooperativas e outras entidades parceiras. No caso de São Paulo, segundo maior produtor de café arábica do país, serão visitadas cooperativas e entidades ligadas à cultura cafeeira principalmente das regiões de Franca, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, Garça, Marília, Tupã, Pirajú e Jaú. O trabalho de campo no estado paulista acontece entre os dias 11 e 23 de abril.

Os dados consolidados constarão no boletim do 2º Levantamento da Safra de Café 2022, que será divulgado no dia 19 de maio no site da Companhia. Atualmente, a produção de café está estimada em 55,7 milhões de sacas, um acréscimo de 16,8% em comparação a 2021, conforme publicado pela Conab no primeiro levantamento da atual safra do grão.

Ascom/Conab