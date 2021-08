Conab realiza rodada de debates sobre as perspectivas para a agropecuária safra 2021/22

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza, na próxima quinta-feira (02/09), o evento on-line Perspectivas para a Agropecuária em Debate, continuação do evento realizado na semana passada sobre as expectativas da estatal em relação à safra de grãos 2021/2022 para as culturas do algodão, arroz, feijão, milho e soja. A discussão será transmitida ao vivo no canal da Conab no YouTube.

Os paineis serão organizados por produtos, com a participação de especialistas da Conab e de entidades parceiras como Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA-Esalq/USP), Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Para participar, não é necessário fazer inscrição. O debate pode ser acompanhado pelo canal da Conab no Youtube e haverá espaço para interação com o público. As perguntas deverão ser enviadas pelo chat durante o evento.

Sobre as Perspectivas – Nas Perspectivas para a Agropecuária, que chega ao seu oitavo ano, o leitor pode conferir estimativas detalhadas sobre área, produtividade, produção, consumo, exportações, importações, estoques, custos, preços e rentabilidade na Safra 2021/2022, além de um quadro de oferta e demanda, com as variáveis referentes às safras anteriores. O estudo também aborda questões como perspectivas econômicas, tendo como ponto de partida o desafiador cenário mundial.

Nesta publicação, foram adicionados modelos de séries temporais e modelos econométricos de rentabilidade e de preços reais para a previsão da área e produtividade agrícola para o próximo ciclo. Além disso, o documento conta também com cálculos da previsão do PIB Agropecuário em 2022, realizados pelo Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada (Ipea) com base em dados da Conab.

As Perspectivas para a Agropecuária têm o objetivo de contribuir para a previsibilidade do setor, para a redução das assimetrias de informações e para o aumento da transparência das operações. A partir dos dados apresentados, diversos atores com participação no cenário agro poderão compreender o que esperar para o próximo ciclo e, por meio das análises, tomar decisões de maneira mais estratégica e com maior segurança.

Leia a publicação Perspectivas para a Agropecuária na íntegra.

Participe: https://www.youtube.com/watch?v=exK8AgyuZCI

Ascom/Conab