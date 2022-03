Congresso de Direito Agrário e do Agronegócio está com inscrições abertas

A Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB de Londrina realizará, nos próximos dias 14, 15 e 16 de março, o III Congresso Paranaense de Direito Agrário e Agronegócio, promovendo discussões de temas de relevância para o agronegócio nacional, regional e local.

Pela primeira vez o evento será realizado em formato híbrido, com palestras presenciais e outras em formato online.

Na programação do evento, serão discutidos temas como: Crédito Rural e Financiamento Privado no Agronegócio, Conflitos Patrimoniais e o Planejamento Sucessório no Agronegócio, O Direito Agrário e o atual contexto do Agronegócio, Agronegócio, Sustentabilidade e ESGs, Títulos de Crédito Eletrônicos, Arbitragem no Agro e outros temas pontuais e aplicação prática.

Também será realizado o “V Agrotalks", espaço com exposições de advogados membros da Comissão londrinense, da seccional paranaense e outras subseções, com o objetivo de fortalecer a advocacia paranaense e evidenciar o trabalho realizado por advogadosparanaenses em prol das demandas advindas dos vários setores do agronegócio.

A programação completa, palestrantes e inscrições estão disponíveis pelo link: https://www.sympla.com.br/iii-congresso-paranaense-de-direito-agrario-e-aplicado-ao-agronegocio__1465673