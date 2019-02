Deputado Cobra Repórter integra Comissão de Agricultura da Alep

O deputado Cobra Repórter (PSD) é integrante da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A comissão é formada pelos outros deputados: deputado Anibelli Neto (presidente); deputado Artagão Júnior (vice); deputado Soldado Adriano; deputado Professor Lemos; deputado Luiz Fernando Guerra; deputada Cristina Silvestri.

O deputado Cobra Repórter destacou a importância que o Paraná tem no cenário nacional. “Vamos potencializar nosso agronegócio. O Paraná tem vocação para ser o celeiro do mundo e temos que investir em tecnologia, ajudando os produtores a industrializar seus produtos. Isso gera mais riqueza para o homem do campo, eficiência e competitividade”, destacou.

Cobra Repórter afirmou também que a prioridade à frente da Comissão será alinhar a agricultura e o meio ambiente para desmistificar a imagem de predador vinculada ao produtor rural. “A vocação do nosso estado é o agronegócio. E pretendemos conduzir em perfeito alinhamento com o meio ambiente. Vamos trazer tecnologia, respeitar o meio ambiente e trazer prosperidade para o nosso estado”, garantiu.

Meire Bicudo/Asimp