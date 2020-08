Dia de campo digital discute trigo como opção rentável e fortaleza agronômica

Importância, desafios e tendências para a cultura são temas do 1º Dia de Campo Digital Brasil da Biotrigo. Evento é on-line, aberto ao público e gratuito

O agronegócio carrega em seu DNA a evolução, força que a informação e o relacionamento através da transferência de tecnologia sempre exerceram. As medidas de isolamento recomendadas para frear o avanço da Covid-19 neste ano mudaram não só o ambiente urbano, mas também a dinâmica de difusão do conhecimento no agronegócio e, com isso, os dias de campo voltados à cultura do trigo, tradicionais neste período do ano, começam a ganhar um novo formato pela internet. Com a intenção de continuar levando informação e novidades aos triticultores, moinhos e parceiros, e assumindo o compromisso com a saúde daqueles que são parte da cadeia tritícola e que sempre acompanharam seus eventos presenciais, a Biotrigo Genética realiza o seu tradicional dia de campo pela primeira vez em um formato inovador: on-line, ao vivo, aberto ao público e gratuito. A transmissão acontece no dia 27 de agosto, às 8h30.

O Dia de Campo será o quinto evento digital da empresa em 2020. Para a Biotrigo, que é líder no melhoramento genético de trigo na América Latina, o momento atual oportunizou ampliar a troca de conhecimento no ambiente virtual mantendo a eficácia dos eventos presenciais. Para o gerente comercial da Biotrigo Genética para a América Latina (Latam), Fernando Michel Wagner, a experiência digital da Biotrigo está consolidada. “Não estamos apenas seguindo uma simples tendência, pois nos desafiamos em criar algo inovador, autêntico e que tenha função no campo. Com isso, impactamos mais de 30 mil pessoas na série de webinars de trigo que realizamos entre março e julho desse ano. Em segurança e com grande interação, nossas experiências se mostraram eficazes. Tivemos inscrições e acessos de pessoas de 14 estados brasileiros e diversos países também produtores de trigo”, disse.

Focado em tecnologia, recomendações técnicas e tendências para a cadeia do trigo, a transmissão acontece diretamente do Centro de Pesquisa da Biotrigo, em Passo Fundo/RS e de forma interativa em seis estações de interesse no campo experimental da Biotrigo em Arapongas/PR. A área é um dos mais de 70 ensaios onde a empresa avalia anualmente o potencial genético de mais de 30 mil linhagens de trigo antes de chegar ao produtor de trigo em vários países da América Latina.

Aliados no manejo de ervas daninhas

O posicionamento técnico de duas cultivares de trigo que se somam ao manejo integrado de plantas daninhas são o foco de uma das estações. As soluções – TBIO Ello CL e TBIO Capricho CL são as primeiras cultivares de trigo com a tecnologia Clearfield no Brasil. Nas próximas safras serão ferramentas importantes para reduzir as infestações, já que nas lavouras de trigo, a aveia e o azevém podem ser responsáveis por até 50% de perdas na produtividade, segundo dados da Fundação ABC.

Muito mais segurança no campo e para o consumidor

Outro destaque que será apresentado no campo é a cultivar de lançamento para multiplicação em 2021, TBIO Trunfo. O trigo é promissor também para auxiliar o produtor no controle da Giberela e da Brusone, principais e mais desafiadoras doenças de difícil controle. Bruno Alves, gerente comercial regional norte da Biotrigo, que apresenta a tecnologia, ressalta como as pesquisas da empresa alcançaram uma combinação inédita de reação a essas doenças com boas características agronômicas, alto potencial produtivo e qualidade de farinha para panificação. “A genética é a principal ferramenta onde as outras medidas de controle ainda são pouco eficientes no campo e esse material nos surpreendeu com notas consideradas excelentes para Giberela e Brusone, além do baixo nível de DON em anos epidêmicos”, comenta.

Dessecação em pré-colheita

Luís Henrique Penckowski, Gerente técnico de pesquisa e desenvolvimento na Fundação ABC vai somar na programação das palestras técnicas falando sobre as recomendações e os benefícios da dessecação em pré-colheita na cultura do trigo. A técnica traz diversos benefícios ao produtor, como a antecipação e estabilidade na colheita do trigo; o plantio em tempo da safra de verão; a uniformização da lavoura (espigamento e maturação) e, ainda, o controle de plantas daninhas para a próxima cultura.

O futuro mudou... Bem na minha vez!

Pandemia, transformação digital, novas tecnologias e uma revolução nas formas de se comunicar, pensar, agir, cooperar, se relacionar, transacionar, comprar, vender, informar e trabalhar. O mundo está passando por muitas mudanças e no agro não é diferente: a ampla capacidade de adaptação se tornou pré-requisito nas relações de trabalho, pessoais e de negócios. Mas porque “O futuro mudou... Bem na minha vez?”. Esse será o tema do palestrante convidado, Dado Schneider, Mestre e Doutor em Comunicação e estudioso sobre as gerações e seus comportamentos. Autor do livro “O mundo mudou… Bem na minha vez!”, ele afirma que “mudar é entender o que está acontecendo para aceitar o que há. Somos adultos inéditos porque, além de sermos os humanos com mais longevidade até aqui, também nunca fomos expostos a tantas mudanças - e isso se acentuará com o tempo, no volume e na complexidade”.

Inscrições

Para mais informações sobre a programação e para fazer a inscrição antecipada basta acessar o link e, no dia 27 de agosto, às 8h30, conectar-se ao link da transmissão que será enviado por e-mail aos inscritos. O Dia de Campo Digital tem a mediação do gerente comercial para a América Latina da Biotrigo, Fernando Michel Wagner, a participação da equipe comercial da empresa, do melhorista da Biotrigo, André Schönhofen, e dos diretores, André Cunha Rosa e Ottoni Rosa Filho.