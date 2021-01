Diversidade com qualidade no Belasafra 2021

A 20ª edição do Belasafra, evento promovido pela empresa Beagrícola, termina nesta sexta-feira, dia 29, e traz muita novidade para o produtor em dezenas de horas de transmissão on-line, pelo endereço eletrônico belsafra.live . A Embrapa Soja participa do BelaSafra 2021 apresentando sua coleção de cultivares de soja indicadas para a região e também apresentando a tecnologia de inoculação e coinoculação, que respeitam as demandas de altos rendimentos, mas com sustentabilidade agrícola, econômica, social e ambiental.

O pesquisador da Embrapa Soja, Marco Antônio Nogueira explica que além do tradicional fixador de nitrogênio (bactérias do gênero Bradyrhizobium), agora adicionam um promotor de crescimento de plantas (bactérias do gênero Azospirillum), em coinoculação.“Comparada a inoculação tradicional foi observado um ganho de 8% (média) usando a coinoculação, o que reflete em ganho econômico para o produtor no final do processo”, reforça o pesquisador. Além da soja a Embrapa também tem demonstração de inoculação/coinoculação em braquiaria.

A Basf, com mais de 100 anos de Brasil, também está no Belasafra lançando dois cultivares: o Soytech 631 Intacta 2 Xtend e o Soytech 621 Intacta 2 Xtend. Graziela Morais, gerente de licenciamento Soytech Brasil diz que o melhoramento genético da Basf com a nova tecnologia I2X vem com diferencial de mercado para a próxima safra, trazendo produtos de alto teto produtivo com amplitude de mercado. E que a parceria e participação no Belasafra é muito importante.

O produtor ainda tem opções no Belasafra como o lançamento da Don Mario, DM64163IPRO (precocidade e alto potencial produtivo); o lançamento da Brasmax, o Nexus I2X; herbicidas da Syngenta para diversas culturas como o Calaris, o Reglone e pré-emergentes para todos os tipos de solos como DualGold. A diversidade de ofertas de produtos, insumos e serviços no Belasafra 2021 é abrangente. Segundo os organizadores, o produtor pode planejar a sua safra técnica e economicamente e neste ano de forma virtual com toda a assistência dos consultores.

Os visitantes que quiserem visitar a Unidade de Difusão de Tecnologia da Belagrícola (antigo Buffet Arejo), na PR-445, Km 92, em Cambé (PR), devem agendar a visita pelo whatsapp (43) 3377-8543.

Andrea Monclar/Asimp