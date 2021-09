Diversidade em vencedores marca resultados da Raça Holandesa na Expointer

Concursos promovidos pela Gadolando trazem campeãs de diferentes criadores e localidades

A pista do gado leiteiro na Expointer 2021 teve a presença de mais de cem animais da raça holandesa, vindos de criadores de vários locais do Rio Grande do Sul. Essa diversificação, que cresce a cada edição do evento, se traduziu também nos resultados dos concursos promovidos pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), que premiaram exemplares de diversos municípios e criadores.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, avalia que esta pluralidade é positiva e demonstra que a diferença entre as campeãs e segundas e terceiras colocadas é pequena: “As exemplares que passaram por aqui são para exposições em qualquer lugar do mundo.

Todas têm genética boa, precisamos valorizar a todas e não só a grande campeã”, afirma.

As atividades da Gadolando na Expointer foram além do tradicional concurso leiteiro e o Banho de Leite. Também ocorreu a disputa na Morfologia, que elegeu a Grande Campeã, o Jovem Puxador, galeria de fotografias na casa da entidade e presença de diversas autoridades políticas. Prefeitos de cidades do Interior do Estado debateram a realização de feiras em seus municípios, mostrando a importância da raça e da produção de leite para a economia local.

No sábado, 11 de setembro, o pavilhão do gado leiteiro também recebeu a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, e da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que ouviram demandas do setor.

Andréia Odriozola/AgroEffective