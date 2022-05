Em nova edição, projeto produtor “Família Integrada” apresenta demandas de mercado e desafios para avicultores e suinocultores

Sustentabilidade, sanidade e ambiência estarão em pauta

Atração exclusiva do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS) - que acontecerá entre 09 e 11 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP) - o tradicional Projeto Produtor agora contará com a assinatura da Família Integrada, iniciativa da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) voltada para o desenvolvimento das propriedades avícolas e suinícolas de todo o país.

Renovado para focar em novas demandas para propriedade, o Projeto Produtor “Família Integrada” reunirá produtores de aves, suínos e ovos de todo o Brasil para treinamentos que abordam questões relacionadas à ambiência, saúde animal e pontos relevantes para a sustentabilidade da propriedade.

Nomes destacados no agronegócio estarão presentes, como a produtora rural Luciane Dalmagro, a produtora e influencer Chris Morais, os especialistas veterinários Paulo Pelissaro (Seara Alimentos), José Luís Januário (Cobb Vantress), Marcos Dai Pra (BRF), além do relações institucionais da Pif Paf, Claudio Faria.

Entre as pautas do Projeto Produtor - que em 2019 trouxe ao evento mais de 1,6 mil produtores de todo o país - estarão as boas práticas para o controle de salmonella, manejo inicial e ambiência de granjas e a sustentabilidade pela ótica do produtor.

“Com o selo da Família Integrada, o Projeto Produtor entra em nova fase e abordará questões que focam em demandas setoriais, mas também das particularidades da propriedade”, ressalta o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O evento é aberto para produtores de aves, suínos e de ovos, integrados e independentes. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail congresso@abpa-br.org.

Sobre o SIAVS

Principal encontro da avicultura e da suinocultura do Brasil, o SIAVS 2022 será ainda maior que sua edição anterior, realizada em 2019. Sua área comercial foi expandida em 30%, adicionando novos anexos ao espaço tradicionalmente ocupado pela feira. A comercialização de espaços já foi praticamente encerrada.

Além das oportunidades de negócios, o SIAVS será palco do maior congresso técnico do setor, com intensa programação e mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países. O peso político do evento é outro diferencial. São esperadas autoridades dos poderes executivos e legislativos nacionais e dos estados, ampliando o papel do evento como principal ponto de debate dos rumos dos setores.

Em 2019, o evento recebeu mais de 20 mil visitantes de 50 países, com mais de 170 expositores. Nas dezenas de salas do congresso ocorreram as apresentações de mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países para 2,4 mil congressistas. Saiba mais pelo site www.siavs.com.br.

Sobre o Família Integrada

O Família Integrada é uma iniciativa da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e de suas associadas, no âmbito do Programa ABPA de Incentivo às Práticas Sustentáveis, para estimular a profissionalização e a sucessão familiar na pequena propriedade da avicultura e da suinocultura. Com base em cursos livres e gratuitos, o Família Integrada foca demandas identificadas pelas agroindústrias integradoras. Ocorre em formato online, ao vivo e gravado. Saiba mais pelo site www.familiaintegrada.com e pelas redes sociais no YouTube (youtube.com/familiaintegrada), Facebook (facebook.com/familiaintegrada) e Instagram (www.instagram.com/familiaintegrada.abpa/).

Paulo Cezar Abrahão Prates/ABPA