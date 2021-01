Expodireto Cotrijal terá edição presencial e virtual

Primeira grande exposição agropecuária em 2021, feira quer contribuir para a retomada da economia do país, adaptando-se às medidas de segurança. Protocolo sanitário foi aprovado na quarta-feira (13) pelo Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 do RS

Negócios que inspiram o amanhã. Mais que nunca, o slogan da Expodireto Cotrijal ecoa como sinal de esperança em tempos de superação da pandemia. A feira, última das grandes exposições agropecuárias a ser realizada em 2020, abre o calendário em 2021 de 1º a 5 de março. Sinônimo do agronegócio brasileiro, forte e pujante, ela deve contribuir para o crescimento de 3% no PIB do setor, estimado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Mas teve que se adaptar. “Temos um compromisso com a qualidade e uma responsabilidade com o nosso público. Por isso, todas as atividades foram adequadas e estarão, também, em nossa plataforma virtual”, afirma o presidente da feira, Nei César Manica. Normas, medidas e ajustes na área do parque, em Não-Me-Toque (RS), foram aprovadas ontem (13) pelo governo do Estado.

A 22ª edição da Expodireto, promovida pela Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial, acontece em 2021 em formato híbrido: toda a programação da feira ocorrerá normalmente, mas também será transmitida em uma plataforma virtual. Os grandes eventos presenciais, como os tradicionais fóruns, estão também online, com espaço reservado para um número restrito de pessoas nos auditórios. Os expositores ocuparão o tradicional espaço físico no Parque da Expodireto, mas também estarão em estandes digitais. A Arena Agrodigital, com startups do agronegócio que estreou com sucesso no ano passado, retorna de forma presencial e virtual.

Os organizadores esperam que até o próximo mês sejam confirmados todos expositores. Apesar das limitações, a expectativa é de que o volume de negócios não seja impactado em relação à edição anterior. “Seguimos com produtores capitalizados com recursos próprios, ofertas de financiamento bancários e redução dos custos de produção, aliados à tecnologia e à inovação. Então, devemos contribuir para o crescimento do agronegócio e à retomada da economia nacional nesse momento de crise”, afirma Manica.

A fala corrobora a expectativa não apenas de um setor, mas de todo um país. Nessa semana, em visita à Brasília, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a vinda à Não-Me-Toque, junto com a ministra da Agricultura Tereza Cristina. O secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, endossa o coro das autoridades. “A Expodireto, mais que uma das maiores feiras do país, é sinônimo da força do agro gaúcho e brasileiro. Sua realização é um passo importante no caminho dessa retomada”.

O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Ernani Polo, ex-secretário da pasta, segue na mesma linha. “Uma feira que foi crescendo, ganhou dimensão estadual, nacional e hoje é internacional, graças ao forte trabalho do presidente Nei Manica, dos diretores e da equipe de colaboradores. A Expodireto é um exemplo da agricultura de ponta, das oportunidades de negócios que fortalecem a competitividade do RS”, completa.

Protocolo sanitário

O protocolo sanitário com normas, medidas e adequações na área do parque para a realização da feira foi aprovado pelo governo do Estado nessa quarta-feira (13). O documento, enviado pela organização da Expodireto Cotrijal em novembro do ano passado, recebeu aval do gabinete de Crise para o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. Entre as medidas restritivas programadas para esta edição da feira estão a suspensão da Área Internacional e a vinda de delegações estrangeiras. Haverá segregação dos fluxos de entrada e saída, instalação de totens de disponibilização de álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscaras e de distanciamento social, higienização e desinfecção frequente de superfícies e áreas comuns, além da ampliação do horário de funcionamento da praça de alimentação.

