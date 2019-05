Exportações de carne de frango crescem 34,9% em abril

No ano, alta é de 0,8% em relação ao primeiro quadrimestre de 2018

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 338,9 mil toneladas em abril, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número é 34,9% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 251,2 mil toneladas.

Em receita, as vendas do mês alcançaram US$ 563,9 milhões, resultado 17,3% superior ao saldo realizado em abril de 2018, com US$ 480,5 milhões.

No quadrimestre, as exportações de carne de frango totalizaram 1,278 milhão de toneladas, volume 0,8% superior ao desempenho registrado entre janeiro e abril ano passado, com 1,268 milhão de toneladas.

Em receita, as vendas dos quatro primeiros meses de 2019 alcançaram US$ 2,107 bilhões, resultado 1,1% acima do saldo alcançado em 2018, com US$ 2,084 bilhões.

Abaixo, a lista de exportações – dados relativos ao mês de abril e ao primeiro quadrimestre de 2019.

EXPORTAÇÕES ABRIL/2019 Ranking País Volume (mil tons) PARTICIPAÇÃO 1 CHINA 39,1 11,7% 2 ARABIA SAUDITA 37,7 11,3% 3 JAPAO 34,6 10,4% 4 EMIRADOS ARABES 34,1 10,2% 5 AFRICA DO SUL 24,6 7,4% 6 UNIÃO EUROPÉIA 24,2 7,3% 7 HONG KONG 18,0 5,4% 8 COVEITE 8,5 2,7% 9 EGITO 8,7 2,6% 10 OMA 7,8 2,4%

EXPORTAÇÕES 1° QUADRIMESTRE/2019 Ranking País Volume (mil tons) PARTICIPAÇÃO 1 CHINA 153,3 12,20% 2 ARABIA SAUDITA 150,7 12,00% 3 JAPAO 128,5 10,30% 4 EMIRADOS ARABES 127,1 10,20% 5 AFRICA DO SUL 92,2 7,40% 6 UNIÃO EUROPÉIA 80,1 6,40% 7 HONG KONG 61,0 4,90% 8 IEMEN 36,3 2,90% 9 COVEITE 36,0 2,90% 10 COREIA DO SUL 31,8 2,5%

Paulo Cezar Abrahão Prates/ABPA