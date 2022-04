Exportações de carne de frango crescem 5,7% em março

Volume exportado neste ano no primeiro tri é 10,2% maior que em 2021

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 418,8 mil toneladas em março, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número é 5,7% superior ao volume embarcado no terceiro mês de 2021, com 396 mil toneladas.

A receita das exportações de março alcançou US$ 771,1 milhões, número 27,8% maior que o resultado registrado no mesmo período do ano passado, de US$ 603,6 milhões.

No trimestre, as exportações de carne de frango alcançaram 1,142 milhão de toneladas, número 10,2% maior que o registrado nos três primeiros meses de 2021, com 1,036 milhão de toneladas.

Em receita, as vendas do trimestre acumularam US$ 2,051 bilhões no período, número 31,5% maior que o número de 2021, com US$ 1,559 bilhão.

“O setor brasileiro está reforçando a presença internacional este ano, frente ao quadro favorável às importações no mercado global, que sofre os efeitos dos diversos focos de Influenza Aviária entre os grandes produtores e exportadores. Neste contexto, o fato de nunca ter registrado a enfermidade em seu território se transforma em vantagem competitiva para o Brasil, que tem utilizado o bom fluxo das exportações para compensar as perdas geradas pelas altas históricas nos custos de produção”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Entre os destinos de importação, a China volta à liderança das vendas mensais do setor, com importações de 60,3 mil toneladas em março, volume 8,4% superior ao registrado no terceiro mês de 2021, com 55,6 mil toneladas. Na sequência dos principais destinos estão o Japão (2° lugar) com 39,1 mil toneladas (+10,6%); Emirados Árabes Unidos (3° lugar), com 36,1 mil toneladas (+59,6%), África do Sul (4° lugar), com 33,3 mil toneladas (+11,3%) e México (5° lugar), com 29,2 mil toneladas (+301,9%).

“Com o conflito no Leste Europeu, o Brasil tem sido cada vez mais chamado a reforçar a sua posição como principal exportador de carne de frango do planeta. Em um momento de escassez da oferta internacional, o Brasil reafirma-se, ainda mais, como um porto seguro e estável para os mais de 140 países que compram a nossa proteína. Prova disto é que praticamente todos os principais destinos de exportação brasileira de carne de frango registraram significativa elevação em suas importações, sendo a China o principal destaque”, analisa o diretor de Mercados da ABPA, Luís Rua.