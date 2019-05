Exportações de carne suína crescem 44,3% em abril

No quadrimestre, a alta é de 10,29%

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 58,1 mil toneladas em abril deste ano, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume é 44,3% superior às 40,2 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado.

Em receita, houve incremento de 27,6%, com US$ 119,7 milhões no quarto mês neste ano, contra US$ 93,8 milhões em abril de 2018.

No acumulado do ano (janeiro a abril) o setor exportou 215,7 mil toneladas, volume 10,29% superior às 195,5 mil toneladas embarcadas no primeiro quadrimestre do ano anterior.

No mesmo período, a receita das exportações alcançou US$ 418,1 milhões, saldo 2,2% acima do alcançado no ano anterior, com US$ 409,2 milhões.

Abaixo, a lista de exportações – dados relativos ao mês de abril e ao primeiro quadrimestre de 2019.

EXPORTAÇÕES ABRIL/2019 Ranking País Volume (mil tons) PARTICIPAÇÃO 1 CHINA 15,9 27,7% 2 HONG KONG 13,8 24,1% 3 URUGUAI 4,3 7,6% 4 RUSSIA 3,9 6,9% 5 CINGAPURA 2,9 5,2% 6 CHILE 2,9 5,2% 7 ARGENTINA 2,8 5,0% 8 GEORGIA 2.6 4,6% 9 VIETNA 1,2 2,2% 10 ANGOLA 1,1 1,9%

EXPORTAÇÕES 1° QUADRIMESTRE/2019 Ranking País Volume (mil tons) PARTICIPAÇÃO 1 CHINA 49,5 23,3% 2 HONG KONG 47,0 22,1% 3 RUSSIA 21,5 10,1% 4 URUGUAI 14,2 6,7% 5 CHILE 13,4 6,3% 6 ARGENTINA 11,5 5,4% 7 CINGAPURA 11,4 5,4% 8 ANGOLA 11,1 5,2% 9 GEORGIA 6,3 3,0% 10 VIETNA 3,4 1,6%

Paulo Cezar Abrahão Prates/ABPA.