FEAPR define programação para o I Bioinsumos Brasil

A Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (FEAPR) e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Ponta Grossa (AEACG) confirmaram a programação para o 1º Bioinsumos Brasil, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto na cidade de Ponta Grossa (PR). O evento será composto por palestras e mesas redondas com o objetivo de demonstrar aos participantes os resultados de pesquisas de temas que são novos na agricultura brasileira e prometem ser o futuro na área.

No dia 25 acontece o painel com o tema: Situação Atual e Perspectivas e Utilização dos Bioinsumos no Brasil. Durante o painel serão debatidos temáticas como o "potencial de mercado dos bioinsumos no Brasil" e o "Programa Nacional de Bioinsumos - ações para inovação e difusão de tecnologias". Logo em seguida acontece uma mesa redonda e a participação de autoridades para a abertura oficial.

Já no dia 26 o dia começa com o tema "Uso de reguladores de crescimento para mitigar a deficiência hídrica no enchimento de grãos de soja". Na sequência acontece a palestra "O manejo dos solos através da utilização de bioinsumos". Em seguida, o evento aborda o tema "Melhoria de eficiência de absorção de nutrientes pelas plantas a partir de mecanismos biológicos".

Ainda no dia 26, o evento traz no período da tarde palestras com as temáticas "Técnicas de criação e nutrição de insetos para programas de Controle Biológico" e "Uso de Bacillus thuringiensis no manejo de lagarta". No final do dia acontece a palestra "Liberação de parasitoides em grandes culturas" e em seguida a palestra "Liberação de parasitoides em grandes culturas".

No dia 27, o 1º Bioinsumos Brasil aborda temas como "Biocontrole de doenças de plantas: Uso e perspectivas" e "Uso de Biológicos no manejo de doenças de cultivo". Em seguida acontecem as palestras "Estratégias de Manejo e Controle de doenças de Plantas com Controle Biológico" e "Utilização de bioinsumos como fator de redução de custos e de impacto ambiental".

Presidente da FEAPR, o Engenheiro Agrônomo Clodomir Ascari, destacou a importância dos debates em torno do tema. "O crescimento do uso desses produtos é de cerca de 28% ao ano no Brasil. Em um futuro próximo, certamente seremos protagonistas no uso de bioinsumos a nível mundial. Todos terão a ganhar com o uso de uma tecnologia que permitirá aperfeiçoar técnicas a partir daquilo que a natureza nos oferece".

Para o presidente da AEACG, Rulian Berger, o evento é uma oportunidade muito grande para profissionais da área, estudantes e produtores rurais. "Sediar o 1º Bioinsumos Brasil é uma grande vitória para nós. O evento trará oportunidades de novos conhecimentos e discernimento para os Engenheiros Agrônomos associados a entidade, profissionais da área, estudantes e também produtores rurais. Serão três dias de muita troca de conhecimento, experiências e network. Um campo muito rico de acesso à informações".

A programação completa pode ser acessada através do site: https://agronomiaparana.com.br na aba eventos.