Fórum de Inovação Agropecuária busca integrar o campo ao mundo digital

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) promove no próximo dia 11 de junho, em Carambeí (PR), o primeiro Fórum Regional de Inovação Agropecuária (FIA). O evento pretende identificar as dificuldades e oportunidades para promover a melhoria do ambiente de inovação nas diversas regiões brasileiras.

Cerca de 67% das propriedades agrícolas do país usam algum tipo de tecnologia, seja na área de gestão dos negócios ou nas atividades de cultivo e colheita da produção.

O encontro será aberto pelo secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação (SDI) do Mapa, Fernando Camargo, e contará com a palestra do conselheiro agrícola da Embaixada do Reino Unido dos Países Baixos, Bert Rikken, entre outros.

Fernando Camargo explicou que o Brasil tem um grande desafio nos próximos anos que é o de aumentar em cerca de 70% a produção agrícola nacional. “Não vamos conseguir atingir esta meta apenas aumentando a produtividade, sem necessariamente elevar a área plantada. E como vamos vencer este desafio? Com tecnologia e inovação”, disse o secretário.

Ele adiantou que o FIA pretende apresentar as principais demandas de inovação para melhorar a produtividade da agricultura brasileira. “Com isso, a contribuição de países que já estão na vanguarda no processo de inovação agrícola poderá ser indispensável na agregação de novas tecnologias no processo agrícola nacional”.

O diretor de Inovação Agropecuária da SDI/Mapa, Luís Cláudio França, destacou que os principais gargalos para Agricultura 4.0 vai da conectividade no campo as dificuldades de novos arranjos financeiros para aquisição de equipamentos e serviços, incluindo a dificuldade de mão de obra qualificada e os altos custos de hardware e softwares.

“Quando o produtor quer algum tipo de informação tecnológica, ele é quase que obrigado a ir até uma cidade mais próxima para poder ter uma conectividade, poder entrar em contato com algum especialista. O que queremos é que as empresas, universidades ou institutos tecnológicos possa ajudar o agricultor no campo e em tempo real, de forma que ele possa identificar uma determinada praga e naquele momento ele já tirar suas dúvidas de como agir, para poder eliminar aquela praga e não deixar que ela se propague dentro do seu campo”. É o chamado assistência técnica ou extensionismo virtual.

Serão realizados outros fóruns regionais de Inovação Agropecuária nas cinco regiões do território brasileiro que servirão de modelos preparatórios para o lançamento e execução do Fórum de Inovação Agropecuário (FIA), evento de dimensão internacional, a ser realizado em 2020.