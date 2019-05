General Mills criará meliponários em escolas da rede pública como parte de programa educacional sobre a preservação das abelhas

Iniciativa deve impactar mais de 60 mil estudantes em três estados do país

A General Mills Brasil (dona das marcas Yoki, Kitano, Häagen-Dazs, Mais Vita, Carolina e Betty Crocker), em parceria com o Instituto Melhores Dias e a ONG SOS Abelha Sem Ferrão, promoverá um módulo educacional sobre a importância da preservação das abelhas em 177 escolas públicas das cidades de Cambará (PR), Ribeirão Claro (PR), Pouso Alegre(MG) e Jaboatão dos Guararapes(PE) – locais onde a empresa possui unidades fabris. A Iniciativa prevê a criação de dois meliponários (coleção de colmeias) em Cambará e Ribeirão Claro com o intuito de oferecer refúgio para quatro espécies nativas de abelha sem ferrão (Jataí, Mandaçaia, Mirim Droryana e Manduri) e criar um local de estudo, acessível a todos os alunos da rede pública municipal, sobre o comportamento das abelhas. O projeto fará a distribuição de material didático sobre as espécies sem ferrão – primeiro do país com foco infanto-juvenil sobre o tema – para mais de 60 mil crianças.

A primeira etapa ocorrerá no Dia Mundial das Abelhas, celebrado em 20 de maio, no Colégio Agrícola de Cambará (PR), com a participação de voluntários da General Mills A ONG SOS Abelha Sem Ferrão fará uma palestra para alunos, professores e familiares de alunos com as orientações sobre como manter um meliponário e trará informações sobre impactos negativos que a extinção das abelhas poderiam causar em todo o ecossistema global.

“Sempre buscamos desenvolver projetos que estejam alinhados aos propósitos da General Mills e tenham a participação dos nossos colaboradores voluntários. A participação deles, em parceria com as comunidades locais e instituições ou ONGs que tenham a expertise para nos auxiliar são fundamentais para o sucesso de cada iniciativa. Quando levamos conhecimento sobre temas específicos, seja por meio dos livros ou workshops, os participantes se conscientizam que a preservação do meio ambiente só é efetiva quando esse trabalho é realizado com o envolvimento de todos”, afirma Queli Catalani, Gerente de Relações Governamentais e Corporativas da General Mills Brasil.

Asimp/General Mills