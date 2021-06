Gestão da propriedade e Sucessão Familiar no quarto episódio da Prosa com o Produtor

A websérie Prosa com o Produtor, realizado pela Sicredi União PR/SP chega ao quarto episódio nesta terça-feira, dia 22 de junho, e o tema é “Gestão da Propriedade e Sucessão Familiar”. A transmissão, feita a partir do estúdio SRP Valley, em Londrina, terá início às 16 horas pelo canal da cooperativa no YouTube (sicrediuniaopr-sp).

O assunto será abordado por especialistas: Mariely Biff, consultora e palestrante em sucessão e governança na propriedade rural e empresas do agronegócio e co-autora do livro “Mulheres do Agro”; Luiz Henrique Pedroni, vice-presidente da Sicredi União PR/SP; e João Vitor Martins da Silva, superintendente de Gente e Gestão da cooperativa.

A websérie terá ainda mais dois episódios, além do desta terça-feira. No dia 29 de junho e 6 de julho, com os temas: ‘Gestão da propriedade e sucessão familiar’, ‘Tendências do agro’ e ‘Agricultura familiar’.

Benê Bianchi/Asimp