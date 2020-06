Governo reduz taxas de juros nos financiamentos do Funcafé

A alteração dos valores faz parte das medidas do Plano Safra 2020/2021, anunciado nesta semana

A partir de 1° de julho deste ano, as taxas de juros dos financiamentos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) serão reduzidas.

Os valores das linhas de crédito destinadas ao custeio, comercialização e Financiamento para Aquisição de Café (FAC) para cooperativas passam de 7% para 6% ao ano.Já os financiamentos de capital de giro e FAC para indústria e exportadores recua dos atuais 9,5%para 7,5%.

A alteração dos valores das taxas de juros faz parte das medidas do Plano Safra 2020/2021, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela ministra Tereza Cristina, nessa quarta-feira (17),em Brasília. A norma está publicada na Resolução N° 4.827 do Banco Central.

De acordo com Sílvio Farnese, diretor de Comercialização e Abastecimento, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a redução nas taxas de juros permitirá melhoria na rentabilidade financeira do setor, importante nesse momento de colheita e comercialização.

"Desta forma,o cafeicultor terá facilidade de acesso ao crédito tanto para as despesas nessa fase, como para facilitar o carregamento da produção ao longo do ano", explica Farnese.

Asimp/Mapa