Grande campeã da raça Holandesa na Expointer é do Alegrete

Vaca de expositor da Fronteira Oeste gaúcha levou três premiações nos julgamentos promovidos pela Gadolando na feira

A pista do gado leiteiro na Expointer 2021 foi conquistada pela vaca Klaas Janie 1978, do expositor Marcirio Flores Alves, da Fazenda Santo Izidro, de Alegrete (RS). Escolhida como Grande Campeã, a exemplar venceu ainda em outras duas categorias: Campeã Jovem e 3 Anos Sênior. O julgamento morfológico da raça holandesa foi realizado ontem, 9 de outubro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

A vaca é de origem da criação da Agropecuária Salomons, de Castro (PR). Participando pela terceira vez de uma Expointer, Alves não esconde a emoção: “Em 2019, batemos na trave. Em 2020, não deu e hoje conquistamos muito. Só tenho a agradecer à Gadolando e à organização do evento, por proporcionar a feira este ano”, comenta.

Jurado da exposição promovida pela Associação dos Criadores de Gado Holandês (Gadolando), Cláudio Aragón ressaltou a qualidade das finalistas. “São grandes vacas, com muita funcionalidade e produtividade. Os criadores e expositores estão realmente de parabéns, e é uma honra para mim ter participado da feira”, avaliou.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, compartilha desta visão, ressaltando que a diferença entre as colocações eram pequenas. “Conseguimos trazer o que tem de melhor da vaca holandesa no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nesta retomada da Expointer, superamos as expectativas”, afirmou.

Durante a tarde, foram julgadas mais de dez categorias, entre elas a Campeã Jovem, Vaca Adulta e Grande Campeã.

Andréia Odriozola e Aline Cornely/AgroEffective