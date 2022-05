Ibiporã: Carne suína produzida no Paraná ganha mercado em Singapura

RPF Group, quarto maior produtor de proteína suína do estado, comemora envio de sua primeira carga para o país asiático, após criterioso processo de habilitação

A montagem da primeira carga com destino a Singapura está sendo preparada nesta primeira semana de maio na unidade frigorífica de Ibiporã (PR) do RPF Group – quarto maior produtor de proteína suína do Paraná. A princípio, são 28 toneladas de costela suína com corte selecionado embarcadas.

Na análise do gerente comercial do RPF Group, Marcos Pezzutti, o envio deste primeiro container é muito significativo para a empresa. “Este embarque representa a chave de uma nova porta que se abre para a RPF e que traz junto a possibilidade de novas expansões nas exportações”, afirma.

Com a entrada em Singapura e o potencial de mercado que isso traz, a expectativa do grupo é alcançar um crescimento de 10% em volume nas exportações neste ano.

No cenário atual, a exportação é estratégica para o setor de proteína suína, compensando determinadas instabilidades do mercado interno. “O mercado interno vem sofrendo um pouco com as grandes altas de milho, soja e combustíveis. Porém, a exportação continua favorável, equilibrando assim as demandas”, explica Pezzutti.

Neste ano de 2022, o RPF Group já contabiliza um aumento de 6% nas vendas gerais em relação ao mesmo período do ano passado, mas o mercado apresenta valores por quilo menores que os do ano passado. A empresa estima, no entanto, que o ajuste de preço x quilo deve acontecer em breve.

O RPF Group foi habilitado a exportar para Singapura após um processo de aprovação que durou cerca de oito meses, realizado junto aos ministérios da Agricultura de Singapura e do Brasil.

Apesar das exigências estabelecidas pelas autoridades de Singapura para importação de proteínas, a RPF não necessitou realizar qualquer adequação de produção para atender este novo mercado, visto que o método utilizado já responde a todos os requisitos exigidos por Singapura e maioria dos países importadores, tanto na Ásia, quanto no leste europeu. “Isso deriva do investimento constante que fazemos em qualidade e no controle de processos e na segurança de alimentos”, frisa Pezzutti.

Outros mercados para os quais o RPF Group já exporta incluem Leste Europeu, Argentina, Uruguai e África do Sul. O grupo tem unidades frigoríficas em Ibiporã e Bocaiuva do Sul, no Paraná, e abate 3.100 cabeças por dia. Já a produção de suínos está concentrada na região de Toledo, oeste do estado.

