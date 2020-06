II Agrotalks será realizado no próximo dia 2 de julho

Já estão abertas as inscrições para o II Agrotalks, com o tema Advocacia e o Agronegócio, realizado pela OAB-Londrina por meio da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio e Sociedade Rural do Paraná, e agendado para o dia 2 de julho. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla (no link https://www.sympla.com.br/ii-agrotalks-advocacia-e-o-agronegocio__866930)

Esta segunda edição será na modalidade on-line, como todos os demais eventos que vêm sendo realizado pela entidade. A abertura oficial será às 8h15 e marcará também o lançamento do II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio, que acontece de 9 a 11 de setembro.

A abertura será feita pela presidente da Subseção Londrina, Vânia Queiroz, e contará também com a presença de um representante a Sociedade Rural do Paraná, e dos coordenadores daComissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB/Paraná, Carlos Arauz; e do coordenador da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB/Londrina e membro da CDAA da OAB/PR, Rodolfo Ciciliato.

O público alvo do evento são advogados, estudantes, produtores, empresários rurais, pecuaristas e demais players da cadeia do Agronegócio.

Acompanhe a programação após a abertura oficial:

08h45 - Mesa 01

Tema: O papel do advogado no Agronegócio: atuação nas esferas pública e privada

Mediador: Dr. Rodolfo Ciciliato - CDAA OAB/PR e CDAA OAB/Londrina

Expositores:

* Dr. Carlos Araúz - CDAA OAB/PR

* Dr. Francisco Galli - CDAA OAB/PR, CDAA OAB/Londrina e SRP

* Dra. Rafaela Parra - CDAA OAB/PR, CDAA OAB/Londrina e SRP

Debatedores:

* Dr. Guilherme Bolognini Tavares - CDAAOAB/Maringá

* Dr. José Smarczewski Filho - CDAA OAB/Cascavel

* Dr. Paulo Roberto Kohl - CDAA OAB/Palmas

10h15 - Mesa 02

Tema: Crédito Rural: financiamento público e privado no agronegócio

Mediadora: Dra. Letícia Baddauy - CDAA OAB/Londrina

Expositores:

* Dra. Juliana Milani - CDAA OAB/Londrina

* Dr. Rafael Comar Alencar - CDAA OAB/Londrina

* Dr. Raphael Condado - CDAA OAB/Londrina

Debatedores:

* Dr. Halison Sebastião Carvalho - CDAA OAB/Ponta Grossa

* Dr. Vitor AlMajida - CDAA OAB/Arapongas