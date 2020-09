II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio, da OAB-Londrina, terá 34 palestras nacionais

Começa no próximo dia 9 e prossegue até o dia 11 de setembro, o II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio, organizado pela OAB-Londrina, por meio da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio, e apoio da Sociedade Rural do Paraná e Comissões de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB/PR, OAB/Maringá, OAB/Cascavel, OAB/Ponta Grossa, OAB/Arapongas/ e OAB/Palmas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, está sendo aguardada para a abertura, com a palestra “O Agronegócio e sua Relevância para o Brasil”.

O evento será totalmente on-line, com total de 34 palestras, com transmissão ao vivo das palestras, via videoconferência (Zoom). O público alvo são advogados, membros do Poder Judiciário, produtores rurais e players de todo ecossistema do agronegócio, membros da Sociedade Rural do Paraná (SRP), estudantes de direito e áreas afins.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pela plataforma Sympla. Os valores são R$ 50,00 para advogados, sócios da Sociedade Rural do Paraná e estudantes; e R$ 70,00 para demais profissionais. O evento será transmitido on-line.

A abertura será no dia 9 de setembro às 19 horas, seguida de três palestras, sendo a primeira da ministra Tereza Cristina. Nos dias 10 e 11, a programação ocorrerá nos três períodos.

Os participantes do evento receberão o livro "Advocacia e Agronegócio: desafios práticos e perspectivas contemporâneas", organizado pela CDAA da OAB/Londrina, em formato E-Book.

"O evento mostra-se relevante por dois aspectos. Primeiro, por reunir 34 palestras nacionais de diversos temas jurídicos do agronegócio, relevantes para advogados e também para os produtores rurais, que necessitam de segurança jurídica e proteção patrimonial para a continuidade de sua produção. Segundo, por reunir palestrantes de tantos lugares distintos e contar com o apoio e participação de diversas Comissões de Direito Agrário e do Agronegócio de todo Brasil," destaca o presidente da comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da Subseção, Rodolfo Ciciliato.

A programação completa está disponível na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/ii-congresso-paranaense-de-direito-do-agronegocio__893852)