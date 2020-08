II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio será de 9 a 11 de setembro

Está marcado para os dias 09, 10 e 11 de setembro próximo, o II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio, organizado pela OAB-Londrina, por meio da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio e Sociedade Rural do Paraná.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pela plataforma Sympla. Os valores são R$ 50,00 para advogados, sócios da Sociedade Rural do Paraná e estudantes; e R$ 70,00 para demais profissionais. O evento será transmitido on-line. O público alvo do evento são os advogados, estudantes e players da cadeia do Agronegócio.

A abertura será no dia 9 de setembro às 19 horas, seguida de três palestras. Nos dias 10 e 11, a programação ocorrerá nos três períodos. A organização é da Subseção-Londrina, por meio da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da entidade.

Os participantes do evento receberão o livro "Advocacia e Agronegócio: desafios práticos e perspectivas contemporâneas", organizado pela CDAA da OAB/Londrina, em formato E-Book.